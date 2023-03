Årsrapport 2022 – Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har godkendt årsrapporten for 2022 på sit møde den 1. marts 2023.

Det samlede regnskabsmæssige resultat i foreningen er et negativt resultat på 4.077 mio. kr. (i 2021 var der et overskud på 2.233 mio. kr.). Den samlede formueværdi i Investeringsforeningen Jyske Invest var ved udgangen af 2022 25.788 mio. kr., hvilket er et fald på 14,8% i forhold til 2021. Faldet er blandt andet sammensat af emissioner (netto) på i alt 1.335 mio. kr. og årets regnskabsmæssige resultat på -4.077 mio. kr. Samtidig blev der i regnskabsåret udbetalt 1.310 mio. kr. i udbytter.

Resultaterne i foreningens afdelinger og de udbytter, som bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, fremgår af Årsrapport 2022, som vedlægges. Årsrapport 2022 kan ligeledes ses på foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

Generalforsamling den 22. marts 2023

Investeringsforeningen Jyske Invest afholder sammen med Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2023

kl. 15.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg.

Indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden samt tilmelding, sker via foreningens hjemmeside jyskeinvest.dk.

