OCTO CONTINUA A CRESCERE IN AREA ASIA PACIFIC E ANNUNCIA L’ARRIVO A SINGAPORE

Dopo il recente annuncio dell’apertura degli uffici di Tokyo di qualche settimana fa, il gruppo leader nella mobilità connessa e nella telematica assicurativa annuncia lo sbarco a Singapore



ROMA, March 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCTO annuncia oggi la propria presenza a Singapore come parte della strategia del piano di espansione APAC 2022/23.

Con l’arrivo a Singapore il leader della telematica si propone di contribuire all’ulteriore sviluppo della mobilità connessa in oriente.

OCTO ha annunciato la nomina di Florian Weber come Regional Leader APAC. Florian ha una vasta esperienza nella gestione di partnership bancarie, assicurative e OEM. Ha iniziato la sua carriera in Porsche, dove nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli. Successivamente è entrato in Alliance Group e Safe-guard Products Australia come Group General Manager & Director. Prima di entrare in OCTO, Florian è stato Direttore Generale Finanza, Assicurazioni e Leasing del Eurokars Group.

Oltre al consolidamento della già avviata presenza commerciale di OCTO con clienti del settore assicurativo, e allo sviluppo di tutte le aree del proprio core business – il Fleet Management, la Smart Mobility, le soluzioni digitali e di data analytics per la mobilità delle smart cities – la presenza a Singapore si tradurrà in un’assistenza migliore e più tempestiva per i clienti, ma anche in una occasione di crescita culturale e tecnologica grazie alla presenza di specialisti locali in grado di garantire a OCTO un approccio funzionale ed efficace verso il mercato.

Nicola Veratelli, CEO di OCTO Group, ha affermato: “La presenza a Singapore è un ulteriore tassello della nostra strategia di crescita a livello internazionale. Il nostro fatturato all’estero è in costante crescita e lo sviluppo di nuovi mercati riveste un’importanza fondamentale. L’APAC è un’area chiave e ci aspettiamo un importante aumento nei prossimi anni nonché l’opportunità di confronto e scambio culturale, finalizzate allo sviluppo di nuove soluzioni ritagliate sì sulle caratteristiche dello specifico mercato, ma potenzialmente valide per lo sviluppo di nuove soluzioni nei paesi dove OCTO è già presente o lo sarà nel prossimo futuro”.

OCTO è da sempre fortemente connotata dalla capacità di innovare nel settore della mobilità connessa. Pioniere della telematica per il settore assicurativo, OCTO è oggi il principale fornitore di servizi di telematica avanzata e di soluzioni tecnologiche - oltre che per il settore assicurativo, per il Fleet Management e per la Smart Mobility – ad utilizzare il Machine Learning e l’Intelligenza Artificiale per trasformare i dati in soluzioni pratiche e intelligenti.

Le molteplici applicazioni business e i numerosi casi d’uso consentono a OCTO di portare la telematica al cuore delle smart city e di aprire a una nuova era di telematica intelligente allineata con gli obiettivi globali di sostenibilità espressi nella Vision Zero dell’azienda: zero incidenti, zero traffico, zero inquinamento.

OCTO conta attualmente 5.5 milioni di utenti connessi e detiene il più grande database globale di dati telematici, con oltre 510 miliardi di km di guida raccolti e 501.000 sinistri ed eventi assicurativi analizzati con una capacità operativa di gestione di oltre 400.000 noleggi di veicoli al mese. www.octotelematics.com

