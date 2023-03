Aras présente ses 3 conseils à l’industrie pour « Surmonter la crise énergétique avec le PLM »

LYON, France, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La forte augmentation des coûts énergétiques est de loin le plus grand défi auquel sont confrontées les entreprises industrielles européennes aujourd'hui. C’est une des conclusions de l’étude « L'industrie européenne en transition »*, dans laquelle plus de 440 décideurs de 19 pays européens ont été interrogés par Aras , l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions PLM pour concevoir, construire et exploiter des produits complexes.



Néanmoins, de nombreuses entreprises se sont, à ce jour, contentées de mesures d'économies plutôt superficielles, alors qu’elles pourraient réduire drastiquement leur consommation énergétique avec une approche plus structurée.

Le Libre Blanc** Aras « Améliorer les économies d'énergie dans l'industrie » vise à transmettre des bonnes pratiques à travers trois conseils clés.

Un vent de crise souffle sur les conseils d'administration en Europe

91% des entreprises estiment que « Les défis n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui ». En particulier, l'explosion des coûts énergétiques est considérée comme le plus grand enjeu. Huit entreprises sur dix estiment que leurs perspectives économiques subissent les conséquences du niveau élevé des prix.

Source : Enquête Aras 2023 : « L'industrie européenne en transition »

1. Mieux connaître les besoins en énergie de ses process, pour mieux les optimiser

Equiper son usine en LED, installer des portes hermétiques, moderniser son système de chauffage, … de nombreuses entreprises ont déjà mis en place des mesures de ce type pour faire face à la hausse des coûts énergétiques.

Des mesures bien évidemment pertinentes et adaptées, mais dont la portée, à l’échelle des économies potentielles à réaliser sur un site industriel, est limitée. Car pour exploiter pleinement l'énorme potentiel d'économies dans les usines, il faut disposer d’une connaissance précise de l'ensemble de la chaîne de valeur, incluant les processus en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement.

Combien d'énergie consomme chaque machine ? Quels sont les processus, les composants ou les matières premières qui nécessitent le plus d'énergie ? Et quelles sont, à chaque étape du process, les alternatives permettant de réaliser des économies d'énergie ? L’analyse précise des données collectées par une plateforme PLM comme Aras Innovator constitue alors la base d'une production optimisée sur le plan énergétique.

2. Oublier la gestion de données sous Excel, pour miser sur la puissance des jumeaux numériques

L’étude menée par Aras en 2022 avait montré que 3 entreprises sur 4 utilisent encore beaucoup Excel pour consolider leurs données. Pourtant, Les tableurs classiques ne sont pas adaptés à l'analyse des données relatives aux produits. Devant le volume considérable d'informations collectées, généralement de manière automatique et en temps réel, les entreprises ont besoin d'un outil qui apporte transparence et cohérence à ce chaos de données.

C'est là que la gestion du cycle de vie des produits prend tout son sens. Le PLM fournit des liens vers les composants distincts, les chaînes d'approvisionnement associées, les machines impliquées et la configuration du produit final tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie.

« Afin de détecter de manière transparente tous les facteurs de coût, les entreprises doivent commencer à enregistrer, mesurer et analyser les données énergétiques. Les entreprises peuvent, sur cette base, créer un jumeau numérique ou améliorer un jumeau existant pour y intégrer les données de consommation d'énergie. Cela ouvre de nouvelles perspectives : les entreprises disposent d’un aperçu en temps réel du produit avec une liste de toutes les composantes individuelles et les coûts énergétiques associés. Elles peuvent également utiliser ces données en R&D, par exemple, pour exploiter le potentiel d'optimisation dès la phase de conception », explique Frederic Weiller, Directeur Marketing Europe d’Aras.

3. Faire de la crise énergétique une opportunité d’accélérer l’industrie responsable

Les outils du passé ne sont plus adaptés pour identifier le potentiel d'économie et d'efficacité nécessaire à une transformation verte. Pour répondre à cet enjeu d’avenir, les systèmes PLM modernes comme Aras Innovator permettent aux entreprises de tirer des informations stratégiquement importantes à partir des quantités de données déjà collectées, tout en offrant la possibilité d'exploiter des données précédemment inutilisées.

Grâce aux diverses méthodes de simulation et de projection, le PLM devient alors un outil essentiel pour contrer les risques de nouvelles augmentations des prix de l'énergie, tout en anticipant les exigences réglementaires plus strictes sur le plan environnemental.

La crise énergétique freine le développement durable

70 % des entreprises européennes déclarent qu'elles subissent une pression énorme pour adopter un comportement durable. Quatre sur dix estiment que la crise énergétique ralentit ce processus, et trois sur dix disent que cela est dû à un manque de ressources humaines ou à des données insuffisamment traitées.

L'enquête « L'industrie européenne en transition » a été réalisée à la fin de l'automne 2022 par le Cabinet Innofact, spécialisé en étude de marché, qui a interrogé 442 dirigeants dans 19 pays européens. Les participants à l'enquête travaillent dans des entreprises ayant un chiffre d'affaires minimum de 40 millions d'euros, dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, de la construction mécanique, des technologies médicales, de la chimie, de la pharmacie et de l'alimentation.

La hausse drastique des prix de l'énergie fait grimper les coûts de production dans l'industrie manufacturière. Une gestion du cycle de vie des produits (PLM) actualisée aide les entreprises à tirer parti d'énormes potentiels d'économies.

