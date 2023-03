Nr. 4 2023 Solar A/S køber ThermoNova A/S

English Danish

Solar har indgået en aftale om købet af 51% af ThermoNova, en dansk producent af højkapacitetsvarmepumper. ThermoNova vil styrke vores strategiske fokusområde Klima & Energi yderligere og tilbyder nogle stærke løsninger til vores kunder. Vores forventninger til 2023 forbliver uændrede.

CEO Jens Andersen udtaler:

“Med opkøbet af ThermoNova styrker vi ikke kun vores strategiske fokusområde Klima & Energi, men vi kommer også ind på et marked med et stort potentiale inden for industrisegmentet såvel som vores mange installatørkunder, der specialiserer sig inden for grønne løsninger. Solar indtager en unik position i et marked med høj efterspørgsel efter effektive varmeløsninger, som i kombination med vores viden om solceller kan betyde en væsentlig nedbringelse af emissioner for vores kunder – Stronger together.”

Baggrundsinformation om ThermoNova

ThermoNova producerer og sælger store varmepumper til kommercielt brug: primært luft/vand og luft/luft til opvarmning af bygninger og sekundært jordvarmeanlæg. I 2022 leverede ThermoNova DKK 19 mio. i EBITDA. For mere information se thermonova.dk

Finansielle konsekvenser af opkøbet

Købsprisen for 42,5% af aktierne i ThermoNova udgør et fast beløb på DKK 114 mio. og et variabelt beløb, som højst vil udgøre DKK 10 mio., svarende til en værdiansættelse på DKK 292 mio. på et netto gældfrit grundlag (før opkøb).

Køb af nyudstedte aktier for DKK 50 mio.

Den forventede totale pris for 51% af aktierne, inklusive det variable beløb og de nyudstedte aktier, vil være DKK 174 mio., hvoraf DKK 164 mio. betales nu.

Opkøbet finansieres via Solars likviditetsreserver.

Udstedelsen af nye aktier vil give ThermoNova den nødvendige finansiering til at kunne investere i en væsentlig udvidelse af produktionskapaciteten.





Forventniger til 2023

Opkøbet ændrer ikke vores forventninger til 2023, som kan ses i Årsrapport 2022. Se meddelelse nr. 1 2023.

Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11





Fakta om Solar



Solar er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2022 en omsætning på ca. 13,9 mia. kroner og beskæftiger ca. 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu .





Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

Vedhæftet fil