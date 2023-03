Le retour de la Semainie de la francophonie de Toronto 2023

English French

TORONTO, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine de la francophonie de Toronto (SFT) fait un retour en présentiel pour sa 22e édition, après deux ans d’activités virtuelles. Du 20 au 26 mars, la communauté francophone est invitée à participer à une panoplie d’activités pour la plupart gratuites pour célébrer la culture francophone et la langue française. Sous le thème « Célébrons notre langue et notre diversité, » le comité organisateur prépare depuis des mois une programmation sucrée salée.

La SFT sera officiellement lancée lors d’une soirée le lundi 20 mars, Journée internationale de la Francophonie. Puis, pour rassembler toute la communauté, une journée familiale de type « cabane à sucre » se tiendra le samedi 25 mars dans la courette de l’Université de l’Ontario français. Cette programmation spéciale se terminera le dimanche 26 mars lors d’un spectacle de danse contemporaine présenté par l’Alliance française de Toronto au théâtre Isabel Bader. Voici le lien pour de plus amples détails : www.semainefrancophonietoronto.ca.

De plus, tout au cours du mois de mars, de nombreuses activités ont été organisées par des organismes de la communauté francophone de Toronto. Celles-ci visent à faire rayonner la francophonie dans toute sa diversité. Vous êtes donc invités à consulter le calendrier pour connaître la date et l’endroit de votre prochaine sortie francophone. Mars sera vraiment un mois d’excellence artistique francophone et une occasion de réseautage unique pour les membres de la communauté franco-torontoise. Voici où trouver le calendrier complet : www.semainefrancophonietoronto.ca/calendrier

Enfin, l’UOF est fière de collaborer avec l’Alliance française de Toronto, le Bureau du Québec à Toronto, le Collège Boréal et le Collège La Cité à la planification de l’édition 2023 de la SFT. Le comité de la SFT est aussi très heureux de collaborer avec les regroupements et organismes communautaires qui feront du Mois de la francophonie une grande célébration de ce qui nous rassemble, notre langue française. Finalement, soulignons que l’envergure de la SFT ne serait possible sans l’appui de nos nombreux partenaires financiers : le Bureau du Québec à Toronto, la Caisse populaire Desjardins, le Centre francophone du Grand Toronto, le Collège universitaire de Glendon, le Conseil scolaire catholique MonAvenir, L’Express, le journal Le Métropolitain et plusieurs autres dont la liste complète se trouve à www.semainefrancophonietoronto.ca/partenaires

Retrouvez nos médias sociaux sur notre site web pour suivre les activités francophones qui se dérouleront tout au cours du mois de mars.

À propos de la Semaine de la francophonie de Toronto

La Semaine de la francophonie de Toronto est organisée par un comité regroupant cinq organismes leaders de la communauté dans un esprit d’échange et de fierté francophone. La commémoration annuelle de la SFT est une occasion unique de rassemblement de plus d’une centaine d’organismes francophones de Toronto et du Grand Toronto ainsi que de toute la communauté afin de célébrer la culture et la langue française à travers les arts, des conférences et des activités ludiques. Des francophones de tous horizons, de différents pays et de différentes cultures, ont choisi de faire de Toronto leur foyer, une ville cosmopolite, dynamique et fière de sa diversité.

