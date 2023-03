Lithium : Sirios double la superficie de sa propriété Li-52 à Eeyou Istchee Baie-James, Québec

English French

MONTRÉAL, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) a procédé à l’acquisition, par désignation sur carte, de 284 claims additionnels à la propriété Li-52, située à Eeyou Istchee Baie-James. La propriété est maintenant composée de 550 claims couvrant une superficie de plus de 286 km2 ce qui en fait la plus grande propriété de Sirios. Elle possède un excellent potentiel pour le lithium, comme l’indique la présence de plusieurs anomalies en lithium (figure 1), césium, rubidium et gallium dans des échantillons de sédiments de fonds de lacs. Les nouveaux claims englobent le prolongement de ces anomalies au nord des claims originaux.



Dominique Doucet, président et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Compte tenu de la réévaluation significative de plusieurs métaux dits critiques ou stratégiques, il serait insensé de ne pas mettre à profit l’expertise développée au fil des ans par notre équipe d’exploration à Eeyou Istchee Baie-James pour la recherche de ces métaux. C’est pourquoi nous avons doublé la superficie de la propriété Li-52 et que le programme qui sera entrepris à l’été 2023 sur la propriété Cheechoo comprendra des travaux d’exploration ciblant le lithium. En parallèle à ces nouveaux efforts visant le lithium, nous allons évidemment poursuivre les travaux soutenus d’exploration et de développement pour l’or sur nos principaux projets Cheechoo et Aquilon. »

Sirios détient maintenant 1 661 claims (incluant 8 claims en attente d’émission) dans la région de la Baie-James, totalisant plus de 856 km2, ce qui procure à la compagnie un positionnement très favorable par rapport au potentiel prospectif de la région pour le lithium (figure 2).









Figure 1: Potentiel d'exploration pour le lithium de la nouvelle propriété Li-52.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05b75ab9-570b-41e7-84b6-baa83f2faac9/fr











Figure 2: Localisation des projets de Sirios par rapport aux gisements et découvertes de lithium.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc5cde66-86de-46fd-9eb7-e2335fdc2e60/fr





Dominique Doucet, ing., Jordi Turcotte, géo. et Guillaume Doucet, géo. personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or et le lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

