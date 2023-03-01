Investeringsforeningen Sparinvest - ophævelse af suspension

| Source: Investeringsforeningen Sparinvest Investeringsforeningen Sparinvest

Randers NV, DENMARK

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

DK0060105203Sparinv Korte Obligationer KL ASPIKOOKLA
DK0060105476Sparinv Mellemlange Obligationer KL ASPIMLOKLA
DK0060105393Sparinv Lange Obligationer KL ASPILOLKLA
DK0016030786Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL ASPINOBKLA
DK0060444255SparInvest Virksomhedsobligationer IG ASPIVIGKLA
DK0060057487Sparindex INDEX Stabile Obl. KL ASPISOKLA
DK0060530764Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortASPIVHYKORTKLA
DK0060819324SparInvest Virksomhedsobligationer HY ASPIVHYKLA
DK0010014778Sparinvest Mix Aktier KL ASPIMAKLA
DK0010079631Sparinv Value Aktier KL ASPIVAKLA
DK0060032571Sparinv Value Europa KL ASPIVEUKLA
DK0010304856Sparinv Value Emerging Markets KL ASPIVEMKLA
DK0060012896Sparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL ASPIBDAAKKKLA
DK0010068006Sparinv Danske Aktier KL ASPIDKAKLA
DK0010297464Sparindex INDEX DJSI World KLSPIDJWKL
DK0060300762Sparindex INDEX Emerging Markets KLSPIEMIKL
DK0010297548Sparindex INDEX Europa Growth KLSPIEUGKL
DK0010297621Sparindex INDEX Europa Small Cap KLSPIEUCKL
DK0010297704Sparindex INDEX Europa Value KLSPIEUVKL
DK0060031847Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KLSPIGLAMRIKL
DK0010297977Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KLSPIBJAKL
DK0060442556Sparindex INDEX OMX C25 KLSPIC25KL
DK0010298272Sparindex INDEX USA Growth KLSPIUSGKL
DK0010298355Sparindex INDEX USA Small Cap KLSPIUSSKL
DK0010298439Sparindex INDEX USA Value KLSPIUSVKL
DK0061294048Sparinvest Bæredygtige Aktier KL ASPIBDA
DK0061293826Sparinvest Globale Fokusaktier KL ASPIGFA
DK0061551702Sparinvest Mix Rente KL ASPIMRA
DK0061551892Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL ASPIMMRIA
DK0061551546Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL ASPIBDVAA
DK0060623189Sparinv Mix Lav Risiko KL ASPIMLRKLA
DK0060623262Sparinv Mix Mellem Risiko KL ASPIMMRKLA
DK0060623346Sparinv Mix Høj Risiko KL ASPIMHRKLA
DK0060914901Sparinvest Mix Minimum Risiko KL ASPIMIXMINRISKKLA

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk 

Med venlig hilsen

Dirk Schulze