OCTO poursuit son expansion dans la zone APAC et débarque à Singapour

Après l’annonce récente de l’ouverture de son bureau de Tokyo, le groupe leader de la mobilité connectée et des solutions télématiques pour le secteur de l’assurance annonce son implantation à Singapour.

ROME, 01 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe OCTO vient d’annoncer le lancement de ses activités à Singapour dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’horizon 2022/2023 dans la région APAC.

Grâce à cette installation à Singapour, les leaders de la télématique pourront davantage contribuer au développement de la mobilité connectée dans les pays orientaux.

OCTO a annoncé la nomination de Florian Weber au poste de Responsable régional APAC. Florian possède des années d’expérience dans la gestion de plusieurs partenariats complexes de longue date avec des entreprises de la finance et de l’assurance ainsi que des fabricants d’équipements d’origine. Il a débuté sa carrière chez Porsche, où il a occupé plusieurs postes stratégiques. Il a ensuite travaillé pour le Groupe Alliance et Safe-guard Products Australia en tant que directeur général et directeur du groupe. Avant de rejoindre OCTO, Florian occupait le poste de directeur général des finances, de l’assurance et du leasing au sein du groupe Eurokars.

Outre la consolidation de l’assistance commerciale déjà établie qu’OCTO apporte à ses clients du secteur de l’assurance, et la poursuite du développement de ses principaux domaines d’activité — gestion de flotte, mobilité intelligente, solutions numériques et d’analyse de données pour les villes intelligentes — sa présence à Singapour se traduira par l’offre d’une assistance commerciale supplémentaire à ses clients existants et nouveaux.

À cet égard, le PDG du groupe OCTO, Nicola Veratelli, a déclaré : « Notre présence à Singapour marque le franchissement d’un palier supplémentaire dans notre stratégie de croissance mondiale. Notre chiffre d’affaires à l’étranger connaît une augmentation constante, et la pénétration de nouveaux marchés revêt une importance primordiale. L’APAC représente une région stratégique à nos yeux, et nous anticipons une progression substantielle au cours des années à venir ainsi que des possibilités d’échanges culturels visant à développer de nouvelles solutions adaptées aux spécificités du marché, qui pourraient également servir de point de départ pour le développement de solutions innovantes dans d’autres pays où OCTO est déjà présent ou le sera bientôt. »

À propos d’OCTO Telematics

OCTO innove depuis toujours en matière de mobilité connectée. Pionnier de la télématique pour le secteur de l'assurance, OCTO est aujourd'hui le premier fournisseur de solutions d'analyse intelligente et de télématique avancée pour l'assurance, la gestion de flotte et la mobilité intelligente, utilisant l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour transformer des données en solutions à valeur ajoutée.

OCTO s’inspire des multiples applications métier et des nombreux cas d’utilisation pour mettre la télématique au service des villes intelligentes et ouvrir une nouvelle ère d’analyses plus intelligentes alignées sur les objectifs mondiaux de durabilité exprimés dans la Vision Zéro de l’entreprise : zéro accident, zéro congestion, zéro pollution.

OCTO compte actuellement 5,5 millions d’utilisateurs connectés et possède la plus grande base de données télématiques au monde, avec plus de 510 milliards de kilomètres parcourus collectés, 501 000 déclarations et événements d'assurance analysés avec une capacité de gestion opérationnelle de plus de 400 000 locations de véhicules par mois. www.octotelematics.com

