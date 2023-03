LACROIX GROUP : LACROIX consolide son positionnement sur le marché en pleine croissance des réseaux de chaleur. ENGIE Solutions lui fait confiance pour la digitalisation et l’extension du réseau de chaleur de Chalon-sur-Saône

English French





01/03/2023

LACROIX consolide son positionnement

sur le marché en pleine croissance des réseaux de chaleur.

ENGIE Solutions lui fait confiance pour la digitalisation et l’extension

du réseau de chaleur de Chalon-sur-Saône

LACROIX contribue aux économies d’énergie et à la réduction des émissions de Co 2 de la ville

ENGIE Solutions a retenu LACROIX, à travers son activité Environment, dans le cadre d’un ambitieux projet de développement et de modernisation du réseau de chaleur urbain de Chalon-sur-Saône, afin de fournir des solutions connectées et intelligentes qui équiperont dans un premier temps 250 sous-stations.

Annoncé en novembre dernier, l’avenant conclu pour une durée de 10 ans entre Chalon-sur-Saône et ENGIE Solutions prévoit l’arrêt de la cogénération gaz couplée à un passage basse température du réseau grâce à la modernisation des moyens de production. Le réseau de chaleur Chalon Energie, qui compte parmi les plus importants en France, connaitra également un renouvellement et une extension de réseau représentant un total de 11 km et 3 000 équivalents logements desservis.

Avec un investissement de 25 millions d’euros porté par ENGIE Solutions, ce développement s’appuiera sur une meilleure utilisation des ressources renouvelables locales, dont le bois-énergie. L’ambition est de diminuer de plus de 15 % les consommations de gaz du territoire et d’éviter ainsi l’émission de près de 30000 tonnes de CO 2 chaque année.

Première étape structurante de cette modernisation, la digitalisation du réseau Chalon Energie sera assurée par les équipements SOFREL S4TH connectés et intelligents de LACROIX, déployés dans un premier temps dans 250 sous-stations, ainsi que par les outils nécessaires à leur supervision.

Un positionnement consolidé sur les réseaux de chaleur intelligents en France

Ce nouveau gain pour l’activité Environment, dans les réseaux de chaleur intelligents, témoigne du succès auprès des exploitants, des solutions proposées par LACROIX (capteurs, postes de télégestion, outils de supervision) afin d’optimiser l’efficacité des infrastructures via le pilotage à distance.

L’expertise de LACROIX, portée par de nouveaux équipements cyber sécurisés conçus et fabriqués en France, lui permet d’afficher une dynamique de croissance très positive (supérieure à 30% depuis 2020) sur ce marché en plein essor.

En Europe, où ils ne couvrent que 10% des besoins de chauffage, les réseaux de chaleur sont aujourd’hui perçus à la fois comme un instrument d’efficacité énergétique et un moyen de mobiliser d’importants gisements d’énergie renouvelable difficiles d’accès ou d’exploitation (bois-énergie mais aussi géothermie, chaleur de récupération...). A ce titre, les réseaux de chaleur font partie intégrante des politiques de réduction des émissions de CO2 en France ou en Allemagne.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle preuve de confiance que nous accorde ENGIE Solutions, auquel LACROIX fournit déjà des équipements entre autre pour les réseaux de chaleur des villes de

Rennes et Nantes, qui figurent parmi les plus importants réseaux français, déclare Ronald Vrancken, Directeur Général Exécutif de l’Activité Environment. En fournissant la technologie nécessaire à la

digitalisation, au suivi en temps réel de la consommation des usagers, et au pilotage à distance, les solutions LACROIX garantissent une meilleure efficacité et contribuent ainsi à rendre les réseaux de chaleur plus durables. »

