Henley & Partner: Investition in namibische Immobilien und Sicherung von Aufenthaltsrechten

LONDON, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit neueste Möglichkeit der Investitionsmigration – und die zweite in Afrika –, das Namibia Residence by Investment -Programm, ist von Henley & Partners , den weltweit führenden Anbietern von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung, ins Leben gerufen worden.

Die namibische Regierung bemüht sich aktiv um ausländische Investitionen, um das Wirtschaftswachstum des Landes anzukurbeln und die Wirtschaft zu diversifizieren. Das Programm bietet internationalen Investoren, die auf dem afrikanischen Kontinent Fuß fassen und wachsen wollen, zahlreiche Möglichkeiten, darunter Steueranreize, Finanzierungen und einen zentralen Büroservice für internationale Unternehmen. Für eine Immobilieninvestition von mindestens 316.000 USD in das neue luxuriöse Golf- und umweltfreundliche President’s Links Estate in Walvis Bay erhalten erfolgreiche Investoren eine fünfjährige, verlängerbare Arbeitserlaubnis, die ihnen das Recht gibt, in Namibia zu leben, geschäftlich tätig zu sein und zu studieren.

Dominic Volek , Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, dazu: „Wir freuen uns, dieses innovative neue Angebot für Wohnimmobilien in Afrika bekanntzugeben. Die atemberaubende Landschaft, das attraktive Steuersystem und das unternehmensfreundliche Umfeld machen Namibia zu einer idealen Option für internationale Unternehmer, vermögende Privatpersonen oder Rentner. Es gibt weniger als 600 Immobilieneinheiten in diesem exklusiven Küstengebiet, die als Wohnsitz in Frage kommen. Investoren müssen also schnell handeln, wenn sie diese begrenzte Gelegenheit nutzen wollen, sich ein Wohnrecht in einem der natur- und tierreichsten Länder der Welt zu sichern.“

Einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Privatvermögen in Afrika

Das gesamte Privatvermögen, das derzeit auf dem afrikanischen Kontinent gehalten wird, beträgt 2,1 Billionen USD und wird in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich um 38 % steigen, so der Africa Wealth Report , veröffentlicht von Henley & Partners in Partnerschaft mit New World Wealth . Es wird erwartet, dass Namibia in Zukunft einer der am schnellsten wachsenden Märkte Afrikas sein wird. Für das nächste Jahrzehnt (bis 2032) wird für vermögende Privatpersonen (mit einem Vermögen von 1 Million USD oder mehr) ein Wachstum von über 60 % prognostiziert. Nach den Statistiken von New World Wealth vom Dezember 2022 verfügt Namibia über ein investierbares Gesamtvermögen von 26 Milliarden USD. Das durchschnittliche Vermögen eines Einwohners von Namibia (Pro-Kopf-Vermögen) beträgt 10.050 USD und ist damit das dritthöchste in Afrika nach Mauritius und Südafrika. Das Land beherbergt rund 2.100 vermögende Privatpersonen und drei Centi-Millionäre (mit einem Vermögen von 100 Millionen USD oder mehr).

Um ausländische Investitionen anzuziehen, hat die Regierung in den letzten Jahren ihr Steuersystem erheblich verbessert. Namibia betreibt ein quellenbasiertes Steuersystem , was bedeutet, dass ausländische Einwohner im Allgemeinen nur auf das Einkommen besteuert werden, das sie im Land erwirtschaften. Darüber hinaus sind die Steuersätze im Vergleich zu vielen anderen Schwellenländern und insbesondere zu Nachbarländern wie Südafrika ziemlich wettbewerbsfähig. Der Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer in Namibia liegt bei bescheidenen 37 %, aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es keine Steuern auf Kapitalerträge, Immobilien, Schenkungen, Erbschaften oder Nettovermögen gibt.

Nie dagewesenes Interesse an der Diversifizierung des Wohnsitzes

Derzeit ist das President’s Links Estate die einzige Investitionsmöglichkeit für das Namibia Residence by Investment -Programm. Der Leiter der Immobilienabteilung von Henley & Partners, Thomas Scott , sagt, dass internationale Immobilien aufgrund ihrer langfristigen Beständigkeit schon immer eine zuverlässige Anlageklasse für globale Investoren waren. „Immobilienbezogene Investitionsmigrationsprogramme wie das Angebot in Namibia haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie Ihre globale Mobilität erhöhen und Ihre persönlichen Zugangsrechte als Einwohner oder Bürger zusätzlicher Rechtsordnungen erweitern. Dies schafft Wahlfreiheit in Bezug darauf, wo Sie und Ihre Familie leben, arbeiten, studieren, sich zur Ruhe setzen und investieren können. Zu den potenziellen Gewinnen über die gesamte Lebensdauer dieser Investition gehören der Kernwert der Anlage, die Mietrenditen und der globale Zugang als ultimative Absicherung gegen regionale und globale Volatilität.“

Volek weist darauf hin, dass die Nachfrage nach Aufenthalt und Staatsbürgerschaft durch Investitionsmöglichkeiten in den letzten Jahren erheblich und kontinuierlich gestiegen ist. „Die Attraktivität der Investitionsmigration für wohlhabende Familien ist wirklich universell, da sie viele Vorteile bietet, von der Diversifizierung des Wohnsitzes über die Verbesserung der globalen Mobilität, den Zugang zu erstklassiger Bildung und Gesundheitsversorgung bis hin zu einem Plan B in Zeiten von Turbulenzen. Unabhängig davon, wo sie geboren wurden oder wo sie sich derzeit aufhalten, können wohlhabende Investoren sich und ihre Familien durch Investitionsmigrationsoptionen wie das neue Namibia Residence by Investment Programm für die Zukunft absichern."

