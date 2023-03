Henley & Partners: Invista em Imóveis na Namíbia e Garanta Direitos de Residência

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

LONDRES, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A mais recente opção de migração de investimentos do mundo — e a segunda da África — o Programa de Residência por Investimento da Namíbia foi lançado pela Henley & Partners , líder global em planejamento de residência e cidadania.

O governo da Namíbia está buscando ativamente investimentos estrangeiros para impulsionar o crescimento econômico do país e diversificar a economia. O programa oferece inúmeras oportunidades para investidores internacionais que buscam uma posição e crescimento no continente africano, incluindo incentivos fiscais, financiamento e um serviço de atendimento completo para empresas internacionais. Ao fazer um investimento imobiliário mínimo de US$ 316.000 no condomínio ecológico President's Links Estate com campo de golfe, em Walvis Bay, os investidores bem-sucedidos receberão uma permissão de trabalho renovável de cinco anos, que lhes dá o direito de morar, fazer negócios e estudar na Namíbia.

O Chefe do Grupo de Clientes Privados da Henley & Partners, Dominic Volek , disse: "Estamos muito satisfeitos em anunciar esta nova residência inovadora por oferta de investimento na África. A paisagem deslumbrante da Namíbia, o sistema fiscal atraente e o ambiente favorável aos negócios fazem dela uma opção ideal para empreendedores internacionais, indivíduos com alto patrimônio líquido ou aposentados. Há menos de 600 unidades imobiliárias disponíveis nesta propriedade costeira exclusiva que se qualifica para residência, e por isso, os investidores precisam ser rápidos se quiserem aproveitar essa oportunidade limitada para garantir direitos de residência em um dos países mais ricos em natureza e vida selvagem do mundo.”

Um dos mercados de riqueza privada de mais rápido crescimento da África

A riqueza privada total atualmente mantida pelo continente africano é de US$ 2,1 trilhões, e deverá aumentar 38% nos próximos 10 anos, de acordo com o Africa Wealth Report , publicado pela Henley & Partners em parceria com a New World Wealth . Espera-se que a Namíbia seja um dos mercados de crescimento mais rápidos da África no futuro, com um aumento de indivíduos com alto patrimônio líquido (aqueles com riqueza de US$ 1 milhão ou mais) de mais de 60% previsto para a próxima década (até 2032). De acordo com as estatísticas de dezembro de 2022 da New World Wealth, a Namíbia detém US$ 26 bilhões em riqueza total investível. A riqueza média de um residente da Namíbia (riqueza per capita) é de US$ 10.050, classificada como a terceira maior na África, depois da República das Ilhas Maurícias e da África do Sul. A nação é o lar de cerca de 2.100 indivíduos com alto patrimônio líquido, e três multimilionários (com riqueza igual ou superior a US$ 100 milhões).

Para atrair investimentos internos, o governo fez grandes melhorias em seu sistema tributário nos últimos anos. A Namíbia opera um sistema baseado na tributação na origem , no qual os residentes estrangeiros são geralmente tributados apenas sobre a renda que geram no país. Além disso, as alíquotas tributárias são relativamente competitivas em comparação com muitos outros mercados emergentes e particularmente com países vizinhos, como a África do Sul. A taxa máxima de imposto de renda na Namíbia é de modestos 37%, mas talvez o mais notável seja que não há ganhos de capital, propriedade, presente, herança ou impostos sobre a riqueza líquida/valor.

Interesse sem precedentes na diversificação domiciliar

Atualmente, o President's Links Estate é a única rota de investimento para o Programa de Residência por Investimento da Namíbia . Thomas Scott , Chefe do Grupo Imobiliário da Henley & Partners, diz que o setor imobiliário internacional sempre foi uma classe de ativos confiável para investidores globais devido ao seu poder de permanência em longo prazo. "Os programas de migração com base em investimentos vinculados a imóveis, como a oferta na Namíbia, têm as vantagens adicionais de melhorar sua mobilidade global e expandir seus direitos de acesso pessoal como residente ou cidadão de jurisdições adicionais, criando opcionalidade em termos de onde você e sua família podem morar, trabalhar, estudar, se aposentar e investir. Os ganhos potenciais ao longo da vida útil deste investimento incluem o valor do ativo, os rendimentos de aluguel e o acesso global como uma proteção definitiva contra a volatilidade a nível regional e global."

Volek ressalta que houve um crescimento significativo e contínuo na demanda por residência e cidadania por opções de investimento nos últimos anos. “O apelo da migração de investimentos para famílias ricas é verdadeiramente universal devido aos seus muitos benefícios, que vão desde a diversificação do domicílio até o aprimoramento da mobilidade global, passando pelo acesso à educação e aos cuidados de saúde de classe mundial, até ter um plano B em tempos de turbulência. Não importa onde você nasceu ou onde você reside atualmente, os investidores ricos podem salvaguardar seu futuro e o de suas famílias para o que quer que possa estar à frente, através de opções de migração de investimentos, como o novo Programa de Residência por Investimento da Namíbia ."

