Henley & Partners：投资纳米比亚房地产，获得居留权

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伦敦, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 纳米比亚投资居留 计划是全球投资移民的最新方案，也是投资移民非洲的第二选择。此计划日前由 Henley & Partners 推出，该公司是居留和公民身份规划领域的全球领导者。



纳米比亚政府正在积极寻求外国投资，以促进该国的经济增长和多元化。 该计划为有意在非洲大陆立足和发展的国际投资者带来了众多机遇，包括税收优惠、融资以及为国际公司提供的一站式服务。 获准的投资者投资至少316,000美元，购买位于鲸湾港（Walvis Bay）的全新豪华环保型房产 President's Links Estate （带高尔夫球场），即可获得为期五年的可续签工作许可证，拥有在纳米比亚生活、经商和学习的权利。

Henley & Partners集团私人客户部负责人 Dominic Volek 表示：“我们很高兴推出这一独具创意的全新住宅项目，为客户提供非洲投资新选择。 凭借迷人的风景、富吸引力的税收制度和友好的营商环境，纳米比亚已成为国际企业家、高净值人士或退休人员的理想投资选择。 纳米比亚坐拥丰富的自然和野生动植物资源，在全球数一数二，而这个独特的沿海地产项目仅提供不到600套房产。所以，如果投资者想把握良机，抢占有限席位，他们需要迅速采取行动，才能获得这个国家的居留权。”

非洲增长最快的私人财富市场之一

根据Henley & Partners与New World Wealth合作发布的 《非洲财富报告》 ，非洲大陆目前吸纳的私人财富总额为2.1万亿美元，业界预计此数值在未来10年将增长38%。 纳米比亚有望成为非洲未来增长最快的市场之一。据预测，在未来十年（至2032年），当地高净值人士（拥有100万美元或以上资产的人士）的数量将增长60%以上。根据New World Wealth在2022年12月汇总的统计数据，纳米比亚的可投资财富总额高达260亿美元。 纳米比亚居民的平均财富（人均财富）为10,050美元，在非洲排名第三，仅次于毛里求斯和南非。 该国拥有大约2,100名高净值人士和3名亿万富翁（资产达1亿美元或以上）。

为吸引外来投资，近年来政府对其税收制度进行了重大改进。 纳米比亚实行 以收入来源为基础的税收制度 ，即政府通常只对外国居民在该国获得的收入征税。 更重要的是，与许多其他新兴市场，尤其是与南非等邻国相比，纳米比亚的税率相对具有竞争力。 纳米比亚的所得税税率最高仅为37%，而更引人注目的是，当地不设资本利得税、房产税、赠与税、继承税或净财富税/净值税。

居住地多元化趋势空前高涨

目前， President's Links Estate 是 纳米比亚投资居留 计划开设的唯一投资途径。 Henley & Partners集团地产部负责人 Thomas Scott 表示，国际房地产具有长期投资价值，因此其一直是全球投资者的可靠投资选择。 “与房地产相关的投资移民计划，例如我们推出的纳米比亚投资产品，具有更多优势，既能方便投资者在全球自由出行，也能扩大投资者作为其他国家居民或公民的个人权益，为投资者和家人提供更多便利，让投资者可随心选择居住、工作、学习、退休和投资的地域。 在整个产品周期内，这项投资的潜在收益包括资产的核心价值、租金收益率，以及作为对冲区域和全球局势波动风险的有效手段和国际‘避风港’。”

Volek指出，在过去几年，有关通过投资获取 居留权 和 公民身份 的需求持续显著增长。 “投资移民对富裕家庭普遍具有很大吸引力，因为好处众多，包括居住地多元化、全球出行更加便利、获得世界一流的教育和医疗保健服务等，以及在局势动荡时期制定后备计划。 无论您的出生地和目前居住地在何处，富有的投资者都可以通过 纳米比亚投资居留 新计划等投资移民方案，为自己和家人的未来做好充分准备。”

联系方式

Sarah Nicklin

集团公关部负责人

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965