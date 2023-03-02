Henley & Partners：投資於納米比亞房地產並取得居留權

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

倫敦, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 納米比亞投資居留 計劃 (Namibia Residence by Investment Program) 是環球居留權與公民權規劃頂尖公司 Henley & Partners 推出的全球最新（亦為非洲第二個）的投資移民項目。

納米比亞政府現正積極尋求海外投資，以振興該國的經濟增長，並且令經濟發展更趨多元化。該計劃為在非洲大陸尋求據點和增長國際投資者提供大量機遇，當中包括針對海外企業的稅務優惠、融資，以及一站式的局方服務。只需以 316,000 美元的最低房地產投資額，投資位於 Walvis Bay（華維斯灣）的全新豪華哥爾夫球場和環保發展項目 President's Links Estate ，成功的投資者將可獲發為期五年兼可延續的工作許可證，讓投資者有權在納米比亞生活、營商和留學。

Henley & Partners 的集團私募客戶主管 Dominic Volek 表示：「我們懷著興奮的心情，宣佈這項由非洲所提供的創新投資居留計劃。納米比亞令人悠然神往的景色、具吸引力的稅務制度，以及友善的營商環境，令其成為海外企業家、高淨值人士或退休人士的理想選擇。在此獨家推出、可符合取得居留權資格的海濱莊園中，只有不足 600 個房地產單位可供選擇，若投資者有意把握有限的機會，於全球其中一個自然環境與野生動物資源最豐富的國家取得居留權，便需從速採取行動。」

非洲發展最迅速的私人財富市場之一

根據由 Henley & Partners 與 New World Wealth 合作發表的 Africa Wealth Report （《非洲財富報告》）顯示，目前在非洲大陸所持有的私人財富總值為 2.1 萬億美元，且預料在未來 10 年會有 38% 的增幅。長遠而言，納米比克估計會成為非洲增長最迅速的市場之一，預料在未來十年間（到 2032 年為止）高淨值人士（即財富達 100 萬美元或以上者）的增長會超過 60%。根據 New World Wealth 2022 年 12 月的統計數據顯示，納米比亞擁有的可投資財富總額達 260 億美元。納米比亞居民的平均財富（人均財富）為 10,050 美元，在非洲位列第三，僅次毛里裘斯和南非之後。該國大約有 2,100 名高淨值人士及三位億萬富豪（即擁有 1 億美元或以上財富者）。

為引入外來投資，政府近年對其稅務制度作出了重大改進。納米比克奉行 以來源為本的稅收制度 ，即是說外來的居民一般只會就他們在該國所產生的收入而徵稅。此外，其稅率與許多其他新興市場（尤其是跟鄰國如南非等國家）相比，相對而言更具競爭力。在納米比亞，最高的入息稅率為 37%，尚算適中，但最值得留意的是該國並沒有對資本增值、遺產、禮物、承繼，或財富淨值等項目徵稅。

對定居地多元化展現前所未有的興趣

目前， President's Links Estate 是 納米比亞投資居留 計劃中唯一的投資途徑。Henley & Partners 集團房地產主管 Thomas Scott 表示：「基於其具有長期穩定的實力，國際房地產項目一直都是環球投資者值得信賴的資產類別。像納米比亞所提供，與房地產相關的投資移民項目，為提升您的環球流動性，以及擴闊您作為其他司法管轄區居民或公民的個人准入權帶來了額外優勢，為您或家人提供可以居住、工作、留學、退休和投資的選擇。在這項投資生命週期內的潛在收益包括資產的核心價值、租金回報率，以及可作為對地區及環球動盪局勢終極的避險途徑。」

Volek 指出：「在過去幾年間透過投資選項以取得 居留權 及 公民權 的需求有顯著而持續的增長。基於它具備多項優勢，投資移民對富裕家庭而言的吸引力是顯而易見的，當中包括定居地多元化，以至提升在環球的流動能力、獲享一流的教育及醫療服務，以及於動盪時期尋求後備方案等。不論您生於何地，或目前在哪裡定居，富裕的投資者可以透過投資移民選項，例如全新的 納米比亞投資居留 計劃，為自己和家人的未來做好準備，以應對未來可能發生的一切事情。」

傳媒聯絡人

Sarah Nicklin，

集團公共關係主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手機：+27 72 464 8965