Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis maakt de goedkeuring bekend van de 510(k) door de US FDA van de Idylla™ MSI Test

PERSBERICHT

2 maart 2023, 7:00 CET

BIOCARTIS MAAKT DE GOEDKEURING BEKEND VAN DE 510(k) DOOR DE US FDA VAN DE IDYLLA™ MSI TEST

Mechelen, België, 2 maart 2023 – Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), maakt vandaag de 510(k)1 goedkeuring bekend door de US Food and Drug Administration (FDA) van de volledig geautomatiseerde Idylla™ MSI Test. Deze goedkeuring zet het engagement van Biocartis om klinische moleculaire diagnostiek in de VS mogelijk te maken kracht bij. Vanaf nu kunnen alle laboratoria, ongeacht hun omvang, voordeel halen uit de hoogwaardige prestaties, het ongeëvenaard gebruiksgemak en de snelle doorlooptijd van Idylla™.

MSI is het gevolg van de inactivering van het zogenaamde DNA-mismatchreparatiesysteem (MMR) van het lichaam, dat normaal spontaan fouten corrigeert die tijdens de DNA-replicatie optreden. Wanneer dit MMR-systeem niet naar behoren functioneert, ontstaat ‘microsatellite instability’. MSI-High (MSI-H) wordt gedetecteerd in ongeveer 15% van alle colorectale (darm)kankers en 3% wordt geassocieerd met Lynch-syndroom, terwijl de overige 12% om sporadische ziekte2 gaat. Lynch-syndroom is de meest voorkomende oorzaak van erfelijke colorectale (darm)kanker en wordt veroorzaakt door overgeërfde veranderingen (mutaties) in genen die van invloed zijn op DNA-mismatchreparatie3.

De Idylla™ MSI Test werd goedgekeurd voor in-vitro diagnostisch gebruik (enkel) op het Idylla™ systeem van Biocartis. De Idylla™ MSI Test voor gebruik op het Idylla™ systeem, maakt gebruik van FFPE weefsel (zijnde in formaline gefixeerd en in paraffine ingebed weefsel) van menselijke colorectale (darm)kankertumoren, waaruit nucleïnezuren worden vrijgemaakt die vervolgens worden geanalyseerd met behulp van PCR-amplificatie van zeven monomorfe biomarkers (ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A en SULF2) en daaropvolgende smeltcurve-analyse. De Idylla™ MSI Test rapporteert resultaten als ofwel “microsatellite stable”, ofwel “microsatellite instability high (MSI-H)”, ofwel ongeldig. De Idylla™ MSI Test dient gebruikt te worden door zorgverleners met het oog op de kwalitatieve identificatie van ‘microsatellite instability’ (MSI) in colorectale (darm)kankertumoren, indicatief voor mismatch-reparatie deficiëntie, als hulpmiddel bij de identificatie van mogelijk Lynch syndroom en zodoende bij de identificatie van patiënten die baat zouden kunnen hebben bij bijkomende genetische testen om Lynch syndroom te diagnosticeren. De resultaten van de Idylla™ MSI Test moeten geïnterpreteerd worden door zorgverleners in samenhang met andere klinische bevindingen, familiale voorgeschiedenis en andere laboratorium gegevens. De Idylla™ MSI Test mag niet gebruikt worden voor de diagnose van colorectale (darm)kanker. De klinische prestaties van deze test om beslissingen te nemen omtrent de behandeling van MSI-H patiënten werd niet vastgesteld.

De Idylla™ MSI Test is een volledig geautomatiseerde test die binnen ongeveer 150 minuten informatie geeft over de MSI-status van colorectale (darm)kanker tumoren op basis van slechts één stukje in formaline gefixeerd, in paraffine ingebed (FFPE) tumorweefsel, zonder dat een gekoppeld normaal weefselstaal nodig is.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgende reactie op de 510(k) goedkeuring van de Idylla™ MSI Test door de FDA: “Deze eerste FDA 510(k) goedkeuring van een oncologietest is een belangrijke mijlpaal voor de Vennootschap. Zowel grote als kleine labo’s in de VS zullen naar verwachting voordeel halen uit deze snelle en makkelijk te gebruiken Idylla™ MSI testing, dankzij de volledig geautomatiseerde staal-tot-resultaat aard van ons platform. We kunnen nu starten met de commercialisatie van onze in-vitro diagnostische oplossing voor klinisch gebruik, hetgeen significant bijkomend marktpotentieel genereert en de weg zal vrijmaken voor aanhoudend sterke groei in de VS. We blijven momentum opbouwen in ons regulatoir programma en zijn van plan om meer producten in te dienen bij de FDA, ook met de steun van onze farmaceutische partners.”

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Facebook of LinkedIn.



Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.

Toekomstgerichte verklaringen

1 Een 510(k) is een premarketing indiening bij de FDA om aan te tonen dat het in de handel te brengen hulpmiddel even veilig en doeltreffend, dat wil zeggen wezenlijk gelijkwaardig (‘SE’ of ‘Substantially Equivalent’ genoemd) is als een wettelijk in de handel gebracht hulpmiddel waarvoor geen premarket approval (PMA) is vereist. Een 510(k) of Premarket Notification (PMN) bij de US FDA is vereist minstens 90 dagen voor marketing tenzij het hulpmiddel is vrijgesteld van de 510(k) vereisten. Bron: https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/device-approvals-denials-and-clearances, laatst geraadpleegd op 28 februari 2023

2 Dudley JC et al. (2016) Microsatellite instability as a biomarker for PD-1 blockade. Clin Cancer Res. 22(4):813–820

3 Bron: CDC, laatst geraadpleegd online hier op 27 februari 2023