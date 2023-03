English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 2.3.2023 KLO 9.00

Tietosuojavaltuutettu määräsi hallinnollisen seuraamusmaksun Suomen Asiakastieto Oy:lle

Enento Group Oyj on 28.2.2023 saanut tiedon, että tietosuojavaltuutettu (TSV) on määrännyt Enento Group Oyj:n suomalaiselle tytäryhtiölle Suomen Asiakastieto Oy:lle (Asiakastieto) 440 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

TSV on 16.1.2023 lähettänyt Asiakastiedolle aiempaan, vuonna 2021 tehtyyn selvitykseen liittyvän kuulemis- ja lisäselvityspyynnön koskien käräjäoikeuksien antamiin ns. lainvoimaisiin tuomioihin perustuvien maksuhäiriötietojen rekisteröintiä maksuhäiriömerkinnäksi luottotietorekistereihin. Lisäselvityksessä Asiakastieto ilmoitti TSV:lle poistaneensa TSV:n päätöksessä mainittuja tapauksia koskevat maksuhäiriöt jo marraskuussa 2021.

TSV ja seuraamuskollegio ovat nyt päättäneet määrätä Asiakastiedolle hallinnollisen seuraamusmaksun. Väärinkäsityksen vuoksi Asiakastieto ei ollut vuonna 2021 vuoksi poistanut maksuhäiriömerkintöjä kaikista niistä tapauksista, joissa oli mahdollista, että maksuhäiriö oli virheellinen (eli maksuhäiriömerkintä ei osoittanut maksuhaluttomuutta tai maksukyvyttömyyttä). TSV on tulkinnut Asiakastiedon toimia siten, että Asiakastieto ei ollut noudattanut TSV:n määräystä, mutta ei myöskään valittanut silloisesta päätöksestä. Kyseiset maksuhäiriömerkinnät poistettiin rekisteristä tammikuussa 2023. Poistetut maksuhäiriömerkinnät vastaavat 0,15 prosenttia kaikista Asiakastiedon rekisterissä olevista maksuhäiriömerkinnöistä.

Asiakastieto perehtyy päätökseen ja päättää myöhemmin, valittaako se päätöksestä. Asiakastieto ei ole tahallisesti jättänyt noudattamatta tietosuojavaltuutetun aiempaa määräystä, vaan kyseessä on tahaton virhe määräyksen tulkinnassa. Seuraamusmaksu tullaan käsittelemään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Enento Group ja kaikki sen tytäryhtiöt ottavat tietosuojakysymykset erittäin vakavasti ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti viranomaisilta saamamme palautteen pohjalta.

