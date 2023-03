BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 2. marts 2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 7/2023

Årsrapport 2022

Brøndby IF realiserede i 2022 et resultat før skat på -11,9 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste resultat interval, der blev meldt ud i selskabsmeddelelse nr. 8/2022, som var et resultat før skat i niveauet -30 mio. kr. til -10 mio. kr.

I 2023 forventer Brøndby IF at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -90 mio. kr. til -50 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse 6/2023.

Forventningerne til årets resultat i 2023 afspejler et strategisk ønske om at styrke den sportslige sektor fremadrettet. Brøndby IF’s præstationer i de turneringer selskabet deltager i og aktivitet på transfermarkedet har væsentlig betydning for årets resultat. Brøndby IF's resultatforventning for 2023 er behæftet med usikkerhed.

Brøndby IF

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

