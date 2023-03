Summa Equity investerer i Logpoint for at skabe et europæisk kraftcenter for cybersikkerhed

English German Danish Swedish

STOCKHOLM, Sweden and COPENHAGEN, Denmark, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summa Equity (“Summa”, www.summaequity.com ) offentliggør idag købet af en majoritetsandel i den danske softwarevirksomhed Logpoint ( www.logpoint.com ), som laver en avanceret cybersikkerheds-platform, der beskytter virksomheder over hele verden imod den stadigt stigende cybertrussel. Købet sker på baggrund af Summas strategi om at foretage investeringer, der understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og skabe langsigtet og bæredygtig værdi for sine investorer.

Gennem investeringen i Logpoint adresserer Summa den globale udfordring med et stadigt stigende antal cyberangreb, som ifølge Cybersecurity Ventures koster verdensøkonomien omkring 7.600 mia. euro i 2023. Investeringen adresserer FN’s verdensmål nr. 9 ved at understøtte pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet samt verdensmål nr. 16 ved at understøtte effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner samt offentlig adgang til information.

Logpoint har hovedkontor i Danmark og er til stede på 11 markeder på tværs af Europa, USA og Asien. Selskabet er den eneste europæiske producent af SIEM, UEBA, SOAR og SAP sikkerhedsteknologi, der leveres i en samlet, integreret platform. Logpoints teknologi er med til at sikre den digitale transformation og hjælper organisationer i alle størrelser med at beskytte sig mod cybertrusler, sikre en stabil drift af deres it-infrastruktur og opfylde lovkrav krav som f.eks. GDPR og NIS2.

Summas Fund III på 2,3 mia. euro fokuserer på investeringer, der sikrer effektiv brug af klodens ressourcer, global demografisk udvikling og teknologidrevet transformation. Fonden har mere end 70 forskellige institutionelle investorer.

Chief Investment Officer og partner i Summa Equity, Christian Melby siger:

”Ved at købe en majoritetsandel af Logpoint investerer vi i at sikre den globale teknologidrevne transformation, som er helt afgørende for at nå de fleste af verdensmålene. Det er en investering i europæisk uafhængighed på cybersikkerheds-området for at sikre, at teknologien til at beskytte vores infrastruktur fortsat udvikles i Europa. Logpoint vil blive platformen for udviklingen af et europæisk kraftcenter indenfor cybersikkerhed, som et alternativ til de dominerende amerikanske leverandører.”

Logpoint indsamler sikkerhedsinformation fra hele den digitale infrastruktur. Informationen analyseres og behandles i real-tid bl.a. ved hjælp af big-data teknologi, kunstig intelligens og automatisering. Platformen er tilgængelig som en SaaS-løsning eller On-Premise og giver et overblik over den øjeblikkelige sikkerhedssituation, identificerer cybertrusler og inkluderer de værktøjer, der skal til for at bekæmpe truslerne.

CEO i Logpoint, Jesper Zerlang, siger:

”Vi står ved et afgørende og kritisk punkt i historien, hvor den teknologidrevne transformation er et nøgleelement i forhold til at sikre vores fælles fremtid. Transformationen trues i stigende grad af aggressive angribere, organiseret kriminalitet og statsstøttede aktører. Krigen i Ukraine, energikrisen og Covid-pandemien har fået os til at indse, hvor sårbare vi er, og at avanceret teknologi er afgørende for at sikre transformationen. I samarbejde med Summa vil vi skabe det stærkeste europæiske cybersikkerheds-selskab med global rækkevidde, som skal gøre denne teknologi tilgængelig for alle størrelser af virksomheder og organisationer.”

Efter Summas investering i Logpoint vil Yttrium (tidligere. Digital+ Partners) forblive som en betydelig mindretalsaktionær i Logpoint.

Summas investering i Logpoint er med forbehold for endelig godkendelse fra myndighederne, som forventes i 2. kvartal 2023.

About Logpoint

Logpoint is the creator of a reliable, innovative cybersecurity operations platform — empowering organisations worldwide to thrive in a world of evolving threats. By combining sophisticated technology and a profound understanding of customer challenges, Logpoint bolsters security teams’ capabilities while helping them combat current and future threats. Logpoint offers SIEM, UEBA, SOAR and SAP security technologies converged into a complete platform that efficiently detects threats, minimises false positives, autonomously prioritises risks, responds to incidents, and much more. Headquartered in Copenhagen, Denmark, with offices around the world, Logpoint is a multinational, multicultural, and inclusive company. For more information, visit www.logpoint.com

About Summa Equity

Summa invests in companies that are solving global challenges and creating positive Environmental, Social, and Governance (ESG) outcomes for society. Summa’s purpose is to co-create win-win for investors, portfolio companies, and society through aligning its vision and outcomes to the Sustainable Development Goals, ensuring a net-positive impact against ESG challenges, and the potential for long-term, sustainable outperformance Investments are focused on industries and companies that have tailwinds from megatrends within three sustainability themes: Resource Efficiency, Changing Demographics, and Tech-Enabled Transformation. Across these themes, Summa’s portfolio companies are supporting a world in transition and showing that business can be part of the solution. Summa Equity has c. EUR 4 billion assets under management. For more information: www.summaequity.com

About Yttrium

Based in Frankfurt, Munich and London, Yttrium (formerly Digital+ Partners) is a leading technology growth equity investor focused on DACH and European technology companies with over $800 million assets under management. Yttrium aims to support ambitious entrepreneurs build global technology leaders, providing them with strategic advice and long-term financial support to help them define and execute their growth plans. Yttrium focuses exclusively on B2B technology companies and leverages a deep corporate network to help portfolio companies access new markets and build new partnerships. For more information visit: www.yttrium.com