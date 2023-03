Summa Equity investiert in Logpoint und schafft  europäisches Cybersicherheits-Powerhouse

English German Danish Swedish

STOCKHOLM, Sweden and COPENHAGEN, Denmark, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summa Equity (“Summa”, www.summaequity.com ) gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Logpoint ( www.logpoint.com ) bekannt. Mit seiner zuverlässigen, innovativen Plattform für Cybersicherheitsoperationen, ermöglicht Logpoint Organisationen, in einer Welt der sich entwickelnden digitalen Bedrohungen erfolgreich zu sein. Die Übernahme baut auf der bewährten Erfolgsbilanz von Summa bei der Einbeziehung des UN-SDG-Rahmens in die Gestaltung der Wertschöpfungsstrategie zur Steigerung des langfristigen Werts auf.

Mit der Investition in Logpoint geht Summa eine große globale Herausforderung an. Cybersecurity Ventures schätzt, dass Cybersecurity-Vorfälle die Weltwirtschaft bis 2023 jährlich 7.6 Billionen Euro kosten werden. Die Investition ist eine direkte Antwort auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) und 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und unterstützt indirekt mehrere SDGs, die auf sichere digitale Infrastrukturen angewiesen sind.

Logpoint wurde in Dänemark gegründet und ist an 11 Standorten in Europa, den USA und Asien vertreten. Das Unternehmen ist der einzige große europäische Anbieter von grundlegenden SIEM-, UEBA-, SOAR- und SAP-Sicherheitstechnologien, die in einer Plattform zusammengefasst sind. Logpoint sichert die digitale Transformation und hilft Organisationen jeder Größe bei der Bekämpfung von Cybersecurity-Bedrohungen, beim Betrieb zuverlässiger IT-Infrastrukturen und bei der Einhaltung wichtiger digitaler Vorschriften wie der DSGVO und NIS2.

Der mit 2,3 Milliarden Euro ausgestattete Summa Fond III konzentriert sich auf thematische Investitionen in den Bereichen Ressourceneffizienz, demografischer Wandel und technologiegestützte Transformation. Dabei wird der Fond von fast 70 verschiedenen institutionellen Anlegern unterstützt.

Christian Melby, Partner und CIO von Summa Equity, sagt:

„Durch die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Logpoint investieren wir in die Absicherung des globalen technologiegestützten Wandels, der für die Erreichung der meisten unserer nachhaltigen Entwicklungsziele von entscheidender Bedeutung ist. Es ist eine Investition in die Widerstandsfähigkeit der europäischen Cybersicherheit, die gewährleistet, dass die Technologie zur Absicherung digitaler Infrastrukturen in Europa gedeiht. Logpoint wird als Plattform für den Aufbau eines europäischen Cybersicherheits-Powerhouse dienen, als europäische Alternative zu den dominierenden US-Anbietern.“

Logpoint sammelt Sicherheitsinformationen aus der gesamten digitalen Infrastruktur. Die Informationen werden in Echtzeit mit Hilfe von Big Data-Analysen, fortschrittlichem Machine Learning und Automatisierungstechnologien analysiert. Die Plattform, die als SaaS-Lösung und vor Ort verfügbar ist, bietet einen Situationsüberblick, identifiziert Cybersecurity-Bedrohungen und gibt Cybersecurity-Teams die passenden Werkzeuge an die Hand, um sofort zu reagieren.

In den Worten von Jesper Zerlang, CEO von Logpoint:

„Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt, an dem der technologiegestützte Wandel der Schlüssel zu unserer gemeinsamen Zukunft und unserem Wohlstand ist. Dieser grundlegende Wandel wird durch zunehmend aggressive Gegner, das organisierte Verbrechen und staatlich geförderte Akteure bedroht. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Covid-Pandemie haben uns unsere Verwundbarkeit vor Augen geführt, und fortschrittliche Cybertechnologie ist ein Kernelement zur Absicherung des digitalen Wandels. In Partnerschaft mit Summa werden wir das stärkste europäische Cybersicherheitsunternehmen mit globaler Reichweite schaffen und diese Technologie für Organisationen jeder Größe verfügbar machen.“

Nach der Summa-Investition wird Yttrium (ehemals Digital+ Partners) ein bedeutender Minderheitsaktionär von Logpoint bleiben.

Die Summa-Investition in Logpoint steht unter dem Vorbehalt der endgültigen behördlichen Genehmigung, die voraussichtlich in Q2 2023 erfolgen wird.



Über Logpoint

Logpoint ist der Erfinder einer zuverlässigen, innovativen Plattform für Cybersecurity-Operationen, die es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, sich in einer Welt der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu behaupten. Durch die Kombination von hochentwickelter Technologie und einem tiefgreifenden Verständnis für die Herausforderungen der Kunden stärkt Logpoint die Fähigkeiten der Sicherheitsteams und hilft ihnen, aktuelle und zukünftige Bedrohungen zu bekämpfen. Logpoint bietet SIEM - , UEBA - , SOAR - und SAP- Sicherheitstechnologien, die zu einer vollständigen Plattform konvergieren, die Bedrohungen effizient erkennt, Fehlalarme minimiert, Risiken selbstständig priorisiert, auf Vorfälle reagiert und vieles mehr. Logpoint ist ein multinationales, multikulturelles und integratives Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.logpoint.com .

Über Summa Equity

Summa investiert in Unternehmen, die globale Herausforderungen lösen und positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Ergebnisse (ESG) für die Gesellschaft schaffen. Das Ziel von Summa ist es, eine Win-Win-Situation für Investoren, Portfoliounternehmen und die Gesellschaft zu schaffen, indem die Vision und die Ergebnisse auf die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung abgestimmt werden, eine positive Nettoauswirkung auf ESG-Herausforderungen gewährleistet wird und das Potenzial für eine langfristige, nachhaltige Outperformance besteht. Die Investitionen konzentrieren sich auf Branchen und Unternehmen, die von Megatrends innerhalb von drei Nachhaltigkeitsthemen profitieren: Ressourceneffizienz, Demografischer Wandel und technologiegestützte Transformation. Mit diesen Themen unterstützen die Portfoliounternehmen von Summa eine Welt im Wandel und zeigen, dass die Wirtschaft Teil der Lösung sein kann. Summa Equity verwaltet ein Vermögen von ca. 4 Mrd. Euro. Für weitere Informationen: www.summaequity.com

Über Yttrium

Yttrium (ehemals Digital+ Partners) mit Sitz in Frankfurt, München und London ist ein führender Technologie-Wachstumsinvestor, der sich auf DACH- und europäische Technologieunternehmen konzentriert und ein Vermögen von über 800 Millionen US-Dollar verwaltet. Yttrium hat es sich zum Ziel gesetzt, ehrgeizige Unternehmer beim Aufbau globaler Technologieführer zu unterstützen, indem sie ihnen strategische Beratung und langfristige finanzielle Unterstützung bei der Definition und Umsetzung ihrer Wachstumspläne bieten. Yttrium konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Technologieunternehmen und nutzt ein umfangreiches Unternehmensnetzwerk, um Portfoliounternehmen beim Zugang zu neuen Märkten und beim Aufbau neuer Partnerschaften zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.yttrium.com

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee2e5183-6ab9-4673-8cfd-27acadb13d96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb83d212-7629-4955-8778-dd0a21969ba0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d3d578f-8279-4710-a983-0708e4fe6e7b