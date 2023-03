Summa Equity investerar för att göra Logpoint ledande i Europa på cybersäkerhet

English German Danish Swedish

STOCKHOLM, Sweden and COPENHAGEN, Denmark, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summa Equity (“Summa”, www.summaequity.com ) meddelar idag att man går in som majoritetsägare i Logpoint ( www.logpoint.com ). Företaget ligger bakom en innovativ cybersäkerhetsplattform som ger verksamheter över hela världen möjlighet att växa och utvecklas i en värld av ständigt föränderliga digitala hot. Förvärvet går helt i linje med Summas vision att använda FN:s hållbarhetsmål (SDG) som strategi för investering och långsiktigt värdeskapande.

Genom att investera i Logpoint tar Summa sig an en stor global utmaning. Enligt Cybersecurity Ventures kommer cybersäkerhetsincidenter att kosta den globala ekonomin 7,6 miljarder euro under 2023. Investeringen är i linje med FN:s mål #9 genom att stödja motståndskraftig infrastruktur, och mål #16 genom att stödja effektiva, ansvarsutkrävande och transparenta institutioner samt allmän tillgång till information.

Danskgrundade Logpoint har sitt huvudkontor i Köpenhamn och kontor på 11 platser runtom i Europa, USA och Asien. Som enda europeiska leverantör av SIEM-, UEBA-, SOAR- och SAP-säkerhetsteknologi samlad i en komplett plattform, säkrar Logpoint digitaliseringen. Med hjälp av plattformen får verksamheter i alla storlekar hjälp att bekämpa cyberhot, verka i pålitlig IT-infrastruktur och tillgång till nödvändiga verktyg för att viktiga regelverk som GDPR och NIS2 ska kunna efterföljas.

Summa Equity Fund III har 23 miljarder kronor i åtaganden och fokuserar på tematiska investeringar i sektorer kopplade till resurseffektivitet, demografiska förändringar och digitalisering. Fonden samlar nära 70 institutionella investerare.

Christian Melby, partner och CIO på Summa Equity kommenterar:

”Genom att gå in som majoritetsägare i Logpoint investerar vi för att trygga den globala digitaliseringen, vilket är avgörande för att nå de flesta av våra hållbarhetsmål. Det är en investering i europeisk motståndskraft mot cyberattacker, och ett sätt att se till att tekniken som behövs för att säkra digital infrastruktur utvecklas i Europa. Logpoint kommer att fungera som en plattform för att bygga upp ett europeiskt powerhouse inom cybersäkerhet och som ett alternativ till de dominerade amerikanska leverantörerna.”

Logpoint samlar in säkerhetsinformation från hela den digitala infrastrukturen. Informationen analyseras i realtid med hjälp av Big data-analys, avancerad maskininlärning och automatiseringsteknik. Plattformen finns både som SaaS-lösning och on-premise. Den levererar omedelbar överblick, identifierar cyberhot och ger säkerhetsteamen de verktyg de behöver för att omgående kunna svara på hot och attacker.

Jesper Zerlang, VD på Logpoint kommenterar:

”Vi står vid ett historiskt vägskäl där digitaliseringen är nyckeln till vår kollektiva framtid och vårt välstånd. Den här genomgripande omvandlingen hotas dock av allt fler aggressiva motståndare, organiserad brottslighet och statsstödda aktörer. Kriget i Ukraina, energikrisen och Covid-pandemin har fått oss att inse våra svagheter, och att avancerad cybersäkerhetsteknik är en hörnsten för att säkerställa omvandlingen. I samarbete med Summa ska vi skapa det starkaste europeiska cybersäkerhetsbolaget med global räckvidd, och göra tekniken tillgänglig för företag och organisationer i alla storlekar.”

Yttrium (tidigare Digital+ Partners) förblir en betydande minoritetsägare i Logpoint efter Summas investering.

Summa Equity Fund III:sförvärv av Logpoint förväntas få slutgiltigt regulatoriskt godkännande under Q2 2023.



Om Logpoint

Logpoint skapar en tillförlitlig och innovativ plattform för cybersäkerhet – som gör det möjligt för organisationer över hela världen att växa i en värld av hot i ständig utveckling. Genom att kombinera sofistikerad teknik och djup förståelse för kundernas utmaningar stärker Logpoint säkerhetsteamens kapacitet samtidigt som de hjälper dem att bekämpa aktuella och framtida hot. Logpoint erbjuder SIEM, UEBA, SOAR och SAP säkerhetsteknologier som sammanförts till en komplett plattform som effektivt upptäcker hot, minimerar falsklarmen, automatiskt prioriterar risker, reagerar på incidenter och mycket mer. Företaget är ett multinationellt, multikulturellt och inkluderande företag. För mer information: http://www.logpoint.com

Om Summa Equity

Summa Equity investerar i företag som bidrar till att lösa globala utmaningar och som socialt, miljö- och affärsmässigt (ESG) påverkar samhället i positiv riktning. Summas mål är att, genom samarbete, skapa win-win för investerare, portföljföretag och samhället genom att anpassa sin vision till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Summa fokuserar på industrier och företag som har medvind av tre megatrender inom hållbarhet: Resurseffektivitet, demografiska förändringar och digitalisering. Summas portföljföretag stödjer en värld i förändring, och visar att näringslivet kan vara en del av lösningen. Summa Equity förvaltar cirka 40 miljarder SEK. För mer information: www.summaequity.com

Om Yttrium

Yttrium (tidigare Digital+ Partners) är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på tillväxtföretag inom tech-sektorn på den tysktalande och europeiska marknaden. Företaget har kontor i Frankfurt, München och London och har mer än 800 miljoner dollar i förvaltade tillgångar. Yttriums mål är att stötta ambitiösa entreprenörer att bygga upp ledande globala bolag. Genom strategisk rådgivning och långsiktigt finansiellt stöd får portföljföretagen hjälp med att definiera och genomföra sina tillväxtplaner. Yttrium fokuserar enbart på B2B-inriktade tech-bolag. Tack vare Yttriums kraftfulla nätverk får portföljföretagen tillträde till nya marknader och möjlighet att bygga upp nya partnerskap.

För mer information: www.yttrium.com

