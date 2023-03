Radisson double les ressources aurifères du projet O’Brien au Québec

English French

Augmentation de 58% des ressources Indiquées totalisant 1 517 000 tonnes à une teneur de 10,26 g/t Au pour 501 000 onces à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au.



à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au. Augmentation de 167% des ressources Présumées totalisant 1 616 000 tonnes à une teneur de 8,64 g/t Au pour 449 000 onces à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au.

à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au. Une grande proportion des ressources Indiquées et Présumées ajoutées a été définie à l’intérieur de l’empreinte verticale de l’estimation des ressources précédente.



La nouvelle estimation des ressources minérales (« ERM ») inclut (voir vidéo 3D) :

127 600 m de forages depuis la dernière mise à jour en juillet 2019. (voir figure 1)

L’ajout du secteur O’Brien Ouest (incluant 8 060 m de forage historique)

« Cette annonce représente une étape importante pour Radisson, et nous sommes extrêmement heureux de partager les résultats de 4 années de travail dévoué et ciblé. Se rapprocher de 1 M Oz de ressources Indiquées et Présumées tout en améliorant une teneur en or déjà très enviable, est véritablement un accomplissement que nous sommes fiers de partager aujourd'hui. Comme nous le disons, avoir une teneur élevée est primordiale, la teneur est « maître ». En effet, elle fournit une marge qui est le différenciateur le plus critique de notre secteur. Il est clair qu’aujourd’hui, la nouvelle interprétation géologique a été validée et nous a permis d'élargir l'empreinte du projet O'Brien. De plus, nous devons également noter que notre taux de succès nous donne la confiance que nous serons en mesure de faire croitre nos ressources encore plus.

À l'échelle mondiale, il existe très peu de projets aurifères situés dans une juridiction de classe mondiale comme l'Abitibi, au Québec et qui ont l'échelle, le potentiel inexploité et le profil à haute teneur d'O'Brien. Les résultats de l'ERM ont confirmé le potentiel géologique et de croissance que prévoyait notre modèle. Le modèle géologique est robuste et la forte continuité des zones à haute teneur à O’Brien a été démontrée.

L’ancienne mine O'Brien était déjà la mine aux plus hautes teneurs aurifères au Québec, aujourd'hui, avec toutes nos zones à haute teneur ouvertes en profondeur, un modèle solide soutenu par notre taux de succès au forage et un potentiel de découverte de 5,2 km largement sous-exploré sur la faille Larder-Lake-Cadillac, nous croyons fermement que le véritable potentiel du projet O'Brien est à venir.

Notre équipe planifie activement la prochaine phase de croissance de l'actif tout en évaluant simultanément toutes les options susceptibles d'offrir une valeur significative à nos actionnaires », a commenté Denis V. Lachance, président et chef de la direction par intérim.



Compte tenu de la compréhension géologique actuelle et de l’optimisation de son modèle géologique, la Société estime qu’il existe un fort potentiel de découverte pour d’autres vecteurs d’enrichissement, sur les 5,2 km de terrain prospectif détenus le long de la prolifique Faille Larder-Lake-Cadillac (« FLLC »). Les ressources minérales sont ouvertes sur 750 m supplémentaires à l’est et sous-explorées sur 2,5 km, à l’ouest de l’ancienne mine O’Brien. La continuité des zones minéralisées, le long des vecteurs d’enrichissement à forte plongée (80° à 85°), offre une bonne prévisibilité pour la croissance des ressources et le potentiel d’exploration. (voir la figure 2)

Il existe un très fort potentiel d’expansion des ressources en ciblant les vecteurs d’enrichissement modélisés et forés depuis 2019:

Vecteur #0: Ouvert à l’ouest et en dessous de 750 m

Vecteur #1: Ouvert latéralement et en dessous de 950 m

Vecteur #2: Ouvert latéralement et en dessous de 900 m

Vecteur #3: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m

Vecteur #4: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m





Tableau 1. Projet aurifère O’Brien

Estimation des ressources de Mars 2023 par rapport à juillet 2019

Teneur

de

coupure

Ressources Indiquées Ressources Présumées Dépôt O’Brien Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Date (t) (g/t Au) (Au) t) (g/t Au) (Au) 4,5 g/t Au

Juillet 20191 1 115 000 8,85 318 000 777 000 6,73 168 000 Mars 2023 1 517 000 10,26 501,000 1 616 000 8,64 449 000 Augmentation

+402 000 +1,41 +183 000 +839 000 +1,91 +281 000 +36% +16% +58% +108% +28% +167% 3,0 g/t Au

Juillet 20191 1 906 000 6,67 409 000 1 500 000 5,29 255,000 Mars 2023 2 118 000 8,46 576 000 3 668 000 5,79 683 000 Augmentation

+212 000 +1.79 +167 000 +2 168 000 +0.51 +428 000 +11% +27% +41% +144% +10% +168%

Source : Tableau de sensibilité à la teneur publié dans le rapport technique du Règlement 43-101 pour le projet O’Brien, Abitibi, Québec, Géo-solution 3D, 15 juillet 2019

ROUYN-NORANDA, Québec, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF): (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer une augmentation significative des ressources Indiquées et Présumées dans une mise à jour de l’estimation des ressources minérales qui établit O’Brien comme l’un des projets aurifères aux plus hautes teneurs en or au Québec avec une teneur en ressources Indiquées de 10,26 g/t Au (tableau 1). Le projet aurifère O’Brien est situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir la carte de localisation 1 et la carte de localisation 2), à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or au Québec, Canada.

PDAC 2023 et webinaire à venir

Du 5 au 7 mars, la Société participera au Congrès du PDAC. Les investisseurs, actionnaires, et partis intéressés sont invités par les membres de Radisson au kiosque #2908. Suivant le congrès, la Société annoncera une date à laquelle un webinaire aura lieu afin de discuter de la mise à jour des ressources courantes.

Une vidéo 3D du projet O’Brien et de l’estimation des ressources est disponible ici

Figure 1. Projet aurifère O’Brien - Vue longitudinale regardant vers le nord – Estimation des ressources minérales 2023 à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au





Figure 2. Projet aurifère O’Brien – Vue longitudinale regardant vers le nord - O’Brien Est - Estimation des ressources minérales de 2023 à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au



ERM O’Brien Mars 2023 : Augmentation significative grâce à 127,600 m de nouveaux forages

Un total de 127 600 m de forages a été complété, de la fin de 2019 à la mi-2022 au projet O’Brien. Les 127 600 m ont été intégrés à l’estimation des ressources annoncée aujourd’hui. Il s’agit de la première mise à jour de l’estimation des ressources aurifères depuis que la Société a établi O’Brien comme l’un des projets aurifères aux plus hautes teneurs au Québec, et qu’elle a démontré la possibilité d’expansion des ressources en ciblant les zones minéralisées à l’est de l’ancienne mine O’Brien. La plupart des forages effectués au cours de la campagne 2019-2022 se sont concentrés sur seulement 1,2 km des 5,2 km de terrain détenus par Radisson le long de la FLLC.

À une teneur de coupure de 4,5 g/t Au, le total des onces Indiquées a augmenté de 58 % comparativement à l’estimation des ressources précédente. Cette augmentation est très positive puisque la majorité des onces Indiquées ajoutées ont été définies dans la même empreinte verticale que l’estimation des ressources précédente. Cela démontre le succès de la Société à convertir les ressources Présumées dans la catégorie Indiquée.

De plus, à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au le total des onces Présumées a augmenté de 167 % comparativement à l’estimation des ressources précédente. Cette augmentation s’explique principalement par le succès du programme de forage dans l’extension des vecteurs #1 et #2 (Figure 2). Le taux de conversion obtenu, à une profondeur plus faible, suggère le fort potentiel de conversion des ressources Présumées sur ces deux vecteurs. La Société note que des forages supplémentaires en dessous de 550 m sur ces vecteurs pourraient convertir des ressources Présumées en ressources Indiquées. Avec l’ajout de forages, une telle conversion pourrait entraîner une augmentation de la teneur moyenne vu les teneurs plus élevées des ressources Indiquées

Il existe un potentiel important d’expansion des ressources alors qu’une large portion de la longitudinale incluant les zones minéralisées n’a pas été forée entre la surface et 1 000 m de profondeur verticale. Les forages complétés par la Société ont continué de valider l’interprétation géologique tout en élargissant les ressources actuelles latéralement et bien en-dessous de la limite précédente des ressources définies dans cinq vecteurs principaux qui restent ouverts pour expansion latéralement et en profondeur.

O’Brien Ouest (incluant l’ancienne propriété de New Alger) :

Potentiel d’exploration pour de nouveaux vecteurs / Réinterprétation et modélisation des ressources

La modélisation et la réinterprétation des données de forage disponibles sur la partie de la faille FLLC de la propriété New Alger (qui fait maintenant partie d’O’Brien Ouest) ont permis d’établir des ressources Présumées totalisant 293 000 tonnes à une teneur de 7,59 g/t Au pour 72 000 onces.

Avec environ 2,5 km de terrain le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac ayant connu des travaux d’exploration limités au cours des dernières années, O’Brien Ouest reste également ouvert dans toutes les directions.

L’estimation des ressources minérales du projet O’Brien a été préparée par SLR Consulting (Canada) Ltd. (« SLR ») à partir des données d’échantillonnage de forage disponibles en date du 2 juin 2022. L’estimation des ressources minérales est basée sur 1,079 sondages qui représentes 299 200 m de forage et 120 352 échantillons d’analyse.

Les structures minéralisées interpolées représentant les structures de veines ont été préparées dans le logiciel Leapfrog Geo. par Radisson et revues et admises par SLR. Les structures minéralisées ont été définies à l’aide d’une épaisseur réelle minimale de 1,2 m. Les estimations du modèle par blocs ont été réalisées à l’aide du logiciel Leapfrog Edge à l’aide de composites pleine longueur et d’une approche d’interpolation cubique à l’inverse de la distance à plusieurs passages. Les détails de l’ERM seront discutés dans le rapport technique. L’ERM, à une teneur de coupure 4,5 g/t Au, est illustré au tableau 2.

Tableau 2. Projet aurifère O’Brien

Estimation des ressources minérales, 2 mars 2023

Note

de

coupure

Ressources Indiquées Ressources Présumées Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (Au) (t) (g/t Au) (Au) 4,5 g/t Au 1 517 000 10,26 501 000 1 616 000 8,64 449 000

Remarques :

Les définitions de l’ICM (2014) ont été suivies pour les ressources minérales. Les ressources minérales sont déclarées à une teneur de coupure de 4,5 g/t Au basée sur des couts d’opération de 230 $CAD / tonne et un taux de change de 1.25. Les ressources minérales sont estimées à l’aide d’un prix de l’or de 1 600 $US/oz Au et d’une récupération métallurgique de 85 %. La densité apparente varie selon le dépôt et la lithologie et varie de 2,00 t/m³ à 2,82 t/m³. Les structures minéralisées ont été modélisées à une épaisseur minimale de 1,2 m. Un niveau d’écrêtage de 40 g/t Au a été appliqué. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré leur viabilité économique.





Tableau 3. Analyse de sensibilité du projet aurifère O’Brien

Estimation des ressources minérales, 2 mars 2023

Teneur

de

coupure

Ressources Indiquées Ressources Présumées Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (Au) (t) (g/t Au) (Au) 6,0 g/t Au 1 012 000 12,80 417 000 945 000 11,12 338 000 5,0 g/t Au 1 313 000 11,12 470 000 1 334 000 9,46 406 000 4,5 g/t Au 1 517 000 10,26 501 000 1 616 000 8,64 449 000 4,0 g/t Au 1 770 000 9,40 535 000 2 007 000 7,78 502 000 3,5 g/t Au 2 065 000 8,59 571 000 2 522 000 6,96 564 000 3,0 g/t Au 2 118 000 8,46 576 000 3 668 000 5,79 683 000 *Toutes les ressources Indiquées et Présumes classées à la teneur de coupure de 4,5 g/t Au

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d’un échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec.

Personnes qualifiées



Vivien Janvier, géo., Ph.D., Directeur Géologie pour Radisson est la personne qualifiée conformément aux exigences du Règlement 43-101. M. Luke Evans, M.Sc., ing., de SLR Consulting (Canada) Ltd., est responsable de la mise à jour des ressources du projet O’Brien et est une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101. Les personnes qualifiées de la Société ont revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

De plus amples détails sur l’estimation des ressources seront disponibles dans un rapport technique mis à jour sur O’Brien qui sera déposé dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.