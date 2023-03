TomaGold annonce les résultats des travaux de géophysique sur sa propriété Obalski

English French

MONTRÉAL, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer les résultats des travaux de géophysique sur sa propriété Obalski, détenue à 100 % et située à 2 km au sud de Chibougamau, au Québec.

En 2022, des levés géophysiques en forage ont été réalisés par Abitibi Géophysique sur la propriété Obalski. Les travaux ont débuté par la caractérisation des propriétés électriques des zones minéralisées et des roches encaissantes via des diagraphies en forage, ce qui a permis de valider l’utilisation de deux technologies complémentaires dans un total de 22 trous de forage, soit l’électromagnétisme (EM) en configuration InfiniTEM XL et la polarisation provoquée (PP) en configuration H2H-3D-IP. Dans les deux cas, deux orientations orthogonales de champ inducteur ont permis d’exciter les zones minéralisées, peu importe leur orientation.

Les nouvelles signatures géophysiques observées, jumelées à celles des levés EM en forage de 2021 (par Géophysique TMC) et aux données géologiques connues, ont permis de construire un modèle 3D multi-paramètres cohérent et d’établir que :

Les nouvelles données, provenant plus précisément des nouvelles extensions de la minéralisation, ont révélé la présence d’un corridor minéralisé est-ouest d'une longueur de près de 800 m (voir les corridors « A » et « B » de la figure 1 ci-dessous) qui est coupé perpendiculairement par une zone de faille nord-sud actuellement définie sur une distance de 500 m, mais qui n'a toujours pas été forée sur ses extensions.

La minéralisation connue est confinée aux deux corridors conducteurs InfiniTEM « A » et « B » de direction générale N110° dont l’extension en profondeur et vers l’est et l’ouest n’ont pas encore été testées. Ces conducteurs « off-hole » sont très prometteurs puisque situés dans l’extension immédiate des zones minéralisées connues par forage et affichant une signature géophysique identique (voir les figures 2 et 3).

La source de certaines anomalies géophysiques « off-hole » InfiniTEM et H2H-3D-IP partiellement définies en fin de trou pourrait être vérifiée par une simple extension de trous existants (dont les trous OBS-22-001, -002, -022, -024 et -025).

Une zone chargeable H2H-3D-IP d’orientation N030° est interprétée comme zone de faille ou de cisaillement susceptible de renfermer une importante remobilisation de la minéralisation (voir les figures 4 et 5).

D’importantes anomalies chargeables H2H-3D-IP d’orientation N110° sur l’éponte sud des lentilles massives conductrices guideront plus précisément la localisation des forages de vérification à l’intérieur des grandes plaques InfiniTEM modélisées.



Ces nouvelles données soutiennent un agrandissement considérable du périmètre de recherche sur Obalski et redore d’autant son potentiel économique. Une enveloppe d’environ 5 000 mètres de forage est recommandée pour vérifier les nouvelles cibles géophysiques. De plus, ces résultats établissent l’habilité de l’InfiniTEM XL à examiner le reste de la propriété Obalski à partir de la surface et des autres forages disponibles.

« Ces résultats continuent de démontrer un très bon potentiel d’exploration à Obalski, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Notre approche d’exploration méthodique et par étapes, qui consiste à valider chaque paramètre tant géophysique que géologique, nous a permis de confirmer le potentiel du projet. Suite à la divulgation prochaine des résultats de forage de 2022 pour lesquels nous effectuons des tests d’analyse additionnels, nous effectuerons des forages supplémentaires dans un secteur considérablement plus large que ce que nous avions prévu. »

Présentation des résultats de géophysique sur Obalski au PDAC

Pour plus de détails techniques sur la nature des levés géophysiques réalisés et les résultats obtenus, nous vous invitons à visiter les experts d’Abitibi Géophysique au kiosque 1329 lors du PDAC 2023.

Figure 1 : Interprétation géophysique d'Obalski





Figure 2 : Vue d'en haut du levé InfiniTEM XL sur Obalski





Figure 3 : Vue du levé InfiniTEM XL sur Obalski depuis 200°/00°





Figure 4 : Zones de haute chargeabilité sur Obalski vues d'en haut





Figure 5 : Zones à haut facteur de métal sur Obalski vues d'en haut





Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gîte Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec: Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d’éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie-James au Québec.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.



Des figures accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a3f1469-8af4-4f80-bd09-85d59624f04c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff3fe976-5435-446d-9f52-5a6af421d1b8/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad4e1c16-f5fb-4e67-870e-8e74f5172635/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a556862-397b-43fb-bc7f-b5deb5ceeb16/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d08e6161-5e29-4279-91a7-0c958588c1b6/fr