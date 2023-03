GURU Organic Energy présentera ses résultats pour le premier trimestre 2023 et tiendra une assemblée annuelle virtuelle

English French

MONTRÉAL, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, présentera ses résultats financiers pour le premier trimestre se terminant le 31 janvier 2023, le jeudi 16 mars 2023, avant l'ouverture des marchés.



La direction tiendra une téléconférence le jour même à 10h00 (heure de l'Est) pour discuter de ses résultats financiers. La téléconférence comprendra une période de questions et réponses ouverte exclusivement aux analystes financiers qui sont invités à participer en utilisant le numéro d'appel fourni ci-dessous. Les autres parties intéressées sont invitées à participer à la téléconférence en mode écoute uniquement et sont encouragées à le faire par le biais d'une webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site web du GURU.

Détails de la téléconférence du premier trimestre de 2023:

Jeudi 16 mars 2023 à 10h00 (heure de l'Est)

Par webdiffusion: https://edge.media-server.com/mmc/p/kdomihkn

Par téléphone: 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 16 mars 2024.

L'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de GURU se tiendra également le jeudi 16 mars 2023 à 14h00 (heure de l'Est). L'assemblée se tiendra uniquement sous forme virtuelle. Les actionnaires sont invités à consulter la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 2023 et les autres documents connexes, disponibles sur le site web de GURU à l'adresse https://investors.guruenergy.com/fr/investisseurs ou sur SEDAR sous le profil de la Société. Les actionnaires sont fortement encouragés à voter par procuration avant l'assemblée.

Détails de l'assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle:

Jeudi 16 mars 2023 à 14h00 (heure de l'Est)

Par webdiffusion à https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1443 et mot de passe: guru2023 (sensible à la casse)

(sensible à la casse) Les actionnaires sont invités à se connecter au moins 15 minutes avant l'heure du début de l'assemblée.



À propos des produits GURU

Toutes les boissons énergisantes GURU sont conçues à base de plantes, riches en caféine naturelle, sans édulcorants, sans colorants ni arômes artificiels et sans agents de conservation. En outre, toutes les boissons sont biologiques, végétaliennes et sans gluten – et leur goût est tout simplement incroyable.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

