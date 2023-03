Ryan Perera Bergabung dengan Infinera sebagai Wakil Presiden Senior Penjualan APAC

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Indonesian Thai

SAN JOSE, California, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera (NASDAQ: INFN mengumumkan hari ini bahwa Ryan Perera telah bergabung dengan Infinera sebagai Wakil Presiden Senior Penjualan APAC. Dalam peran ini, Ryan akan memimpin upaya Infinera untuk menskalakan bisnis dan mencapai pertumbuhan lebih cepat dari pasar di seluruh wilayah, yang sepenuhnya memanfaatkan set kapabilitas sistem dan subsistem optis terdepan milik Infinera.



“Ryan adalah seorang pemimpin berpengalaman dan berprestasi dalam industri telekomunikasi dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam mewujudkan hasil positif”, ujar Nick Walden, Wakil Presiden Senior, Penjualan Seluruh Dunia di Infinera. “Dengan hubungan mendalam serta semangat untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan rekanan, Ryan akan memainkan peran instrumental dalam memajukan bisnis APAC Infinera dan saya menyambutnya ke dalam tim dengan gembira.”

Ryan membawa pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri ini pada peran barunya di Infinera. Sebelum di Infinera, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Ciena untuk Jaringan Konten & Bawah Laut Asia dan India selama lebih dari satu dekade. Sebelum di Ciena, beliau menjabat berbagai posisi kepemimpinan bersama Nortel Networks di Asia. Ryan memulai karier di Optus di Australia tempat beliau memainkan peran utama dalam operasi, teknik, dan pemasaran produk. Ryan memegang gelar Magister Teknik (Telekomunikasi) dari University of New South Wales dan Sarjana Teknologi (B.Tech.) Jurusan Teknik Kelistrikan, Elektronika, dan Komunikasi dari National Institute of Technology Warangal, India.

Kontak:

Media Infinera:

Anna Vue

Tel. +1 (916) 595-8157

avue@infinera.com

Investor:

Amitabh Passi

Kepala Hubungan Investor

Tel. +1 (669) 295-1489

apassi@infinera.com

Tentang Infinera

Infinera adalah sebuah pemasok global solusi jaringan optis terbuka dan semikonduktor optis canggih yang inovatif yang memungkinkan operator telekomunikasi, operator komputasi awan, pemerintah, dan perusahaan untuk menskalakan pita lebar jaringan, mengakselerasi inovasi layanan, dan mengotomatiskan operasi jaringan. Solusi Infinera menyajikan ekonomi dan kinerja terdepan dalam industri dalam aplikasi jarak jauh, bawah laut, interkoneksi pusat data, dan transportasi metro. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Infinera, kunjungi www.infinera.com , ikuti kami di Twitter serta LinkedIn , dan berlangganan kabar terbaru .

Infinera dan logo Infinera adalah merek dagang terdaftar Infinera Corporation.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19899d2f-62e3-411a-a40b-29aa723c8e48