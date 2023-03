ライアン･ペレラ (Ryan Perera)、APAC営業担当シニアバイスプレジデントとしてインフィネラ (Infinera) に入社

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Indonesian Thai

カリフォルニア州サンノゼ発, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- インフィネラ (NASDAQ: INFN) は本日、ライアン・ペレラがAPAC営業担当シニアバイスプレジデントとして入社したことを発表した。この役職では、インフィネラの光システムおよびサブシステム機能の業界をリードするスイートをフルに活用し、地域全体でビジネスを拡大し、市場を超えたスピードでの成長を達成するための取り組みを指揮する。



インフィネラのワールドワイド営業担当シニアバイスプレジデントのニック・ウォルデン (Nick Walden) は次のように述べている。「ライアンは経験豊かで、結果を生み出す優れた実績を持つ通信業界のリーダーです。奥行きのある関係と、お客様やパートナー企業のために価値を創造する情熱を持つライアンは、インフィネラのAPAC事業を推進する上で重要な役割を果たしてくれます。同氏をチームに迎えることができることをとてもうれしく思います。」

ライアンは、インフィネラの新しい役職で20年以上の業界経験を生かすことになる。インフィネラ入社以前は、シエナ (Ciena) のアジアコンテンツ&海中ネットワークおよびインド担当バイスプレジデントを10年以上にわたり務めた。それ以前は、ノーテルネットワークス (Nortel Networks) でアジア地域担当の様々なリーダー職を歴任した。オーストラリアのオプタス (Optus) でキャリアをスタートし、オペレーション、エンジニアリング、プロダクトマーケティングで重要な役割を担ってきた。ニューサウスウェールズ大学 (University of New South Wales) で電気通信工学の修士号、インド国立ワランガル工科大学 (National Institute of Technology Warangal, India) の電気・電子・通信工学の学士号を持つ。

