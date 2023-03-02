Ryan Perera 加入 Infinera 擔任亞太區銷售高級副總裁

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加利福尼亞州聖何西, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera（NASDAQ: INFN）今日宣布 Ryan Perera 已加入 Infinera，擔任亞太區銷售高級副總裁。在此職位上，Ryan 將領導 Infinera 努力擴大業務規模，並在整個地區實現快於市場的增長，充分利用 Infinera 領先的光學系統和子系統功能套件。



「Ryan 是一位經驗豐富且成就卓著的電信行業領導者，在交付成果方面有着良好的紀錄」，Infinera 全球銷售高級副總裁 Nick Walden 表示。「憑藉深厚的關係和為客戶和合作夥伴創造價值的熱情，Ryan 將在推進 Infinera 亞太地區業務方面發揮關鍵作用，很開心他能加入團隊。」

Ryan 在就職 Infinera 前已擁有 20 多年的行業經驗。加入 Infinera 前，曾擔任 Ciena 亞洲內容和海底網絡以及印度區副總裁十多年。加入 Ciena 前，他曾在亞洲的 Nortel Networks 擔任過多個領導職務。Ryan 的職業生涯始於澳洲的 Optus，在營運、工程和產品營銷方面發揮了關鍵作用。Ryan 擁有新南威爾士大學工程碩士學位（電信）和印度瓦朗加爾國家理工學院電氣、電子和通信工程技術學士學位（B.Tech）。

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投資者：

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此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19899d2f-62e3-411a-a40b-29aa723c8e48