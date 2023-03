Ninepoint annonce sa proposition de modifier les objectifs de placement du FNB Ninepoint Bitcoin

English French

TORONTO, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, le gestionnaire (le « gestionnaire » ou « Ninepoint ») du FNB Ninepoint Bitcoin (le « FNB Ninepoint Bitcoin » ou le « Fonds ») (TSX : BITC; BITC.U), a annoncé aujourd’hui sa proposition de modifier les objectifs de placement du FNB Ninepoint Bitcoin, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts du Fonds (les « porteurs de parts ») lors d’une assemblée extraordinaire (l’« assemblée ») qui se tiendra le 20 avril 2023 ou aux alentours de cette date.

Les objectifs actuels de placement du FNB Ninepoint Bitcoin sont d’offrir aux porteurs de parts une exposition à la devise numérique Bitcoin par l’entremise d’une plateforme de qualité institutionnelle qui est économique pour les porteurs de parts, et de fournir une solution de rechange en matière de placement qui est sécuritaire, simple et négociée en bourse permettant l’achat et la détention de bitcoins.

Sous réserve de l’approbation des porteurs de parts à l’assemblée, Ninepoint propose de modifier les objectifs de placement du Fonds de sorte que celui-ci vise à fournir aux porteurs de parts une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement d’actions et de titres apparentés de sociétés qui exposent les investisseurs aux technologies émergentes telles que le Web3, une version d’Internet qui exploite les chaînes de bloc et les actifs numériques. La modification des objectifs de placement du Fonds est soumise à l’approbation des porteurs de parts à l’assemblée, à l’acceptation par la Bourse de Toronto et à toutes les autres approbations réglementaires requises. Si elle est approuvée, la modification des objectifs de placement sera mise en œuvre le mai 2023 ou aux alentours de cette date. Le Fonds reverra également ses stratégies de placement, adoptera le nom de Fonds Innovateurs Web3 Ninepoint, et changera de symbole boursier à la Bourse de Toronto, TSX: TKN; TKN.U, pour mieux refléter ses nouveaux objectifs de placement.

Web3 est une nouvelle vision d’Internet intégrant des concepts tels que la décentralisation, les actifs numériques et les technologies de chaîne de blocs. Comme pour les époques précédentes du Web, les entreprises qui exploitent son potentiel pourraient avoir un impact sur tous les secteurs de l'économie, de la finance aux télécommunications, en passant par l'énergie, les médias et au-delà.

Vous trouverez plus de précisions sur cette proposition et les changements qui l’accompagnent dans l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds ainsi que dans la circulaire d’information de la direction qui sera préparée et remise aux porteurs de parts à l’assemblée. Le tout sera disponible sous le profil du Fonds à l’adresse www.sedar.com.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Ninepoint.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le FNB Ninepoint Bitcoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone au at 416.362.7172 ou au 1.888.362.7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com .

