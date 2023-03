English Finnish

Enedo Oyj, Pörssitiedote 2.3.2023 klo 16:15

Enedon vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimiesoikeus

Kuten aiemmin on julkistettu, Inission AB (”Inission”) on 4.11.2022 käynnistänyt Enedo Oyj:n (“Enedo” tai “Yhtiö”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti saadakseen omistukseensa kaikki Enedon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

Yhtiö on tänään saanut tiedon, että keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden Enedon vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimieheksi on nimetty riippumaton välimies Gisela Knuts.

Lisätietoa

Mikael Fryklund

toimitusjohtaja

puh. 040 500 6864

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 46,8 milj. euroa. Enedossa työskentelee 357 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Enedo kuuluu Inission-konserniin 1.7.2022 alkaen.

www.enedopower.com