Summa Equity entre dans le capital de Logpoint pour créer un géant européen de la cybersécurité

STOCKHOLM, Suède et COPENHAGUE, Danemark, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summa Equity (" Summa ", www.summaequity.com) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Logpoint (www.Logpoint.com), le créateur d'une plateforme opérationnelle de cybersécurité fiable et innovante - donnant aux organisations du monde entier les moyens de prospérer dans un monde où les menaces numériques évoluent. L'acquisition s'appuie sur les antécédents avérés de Summa en matière d'intégration du cadre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies dans l'élaboration de la stratégie de création de valeur à long terme.

En investissant dans Logpoint, Summa s'attaque à un défi mondial majeur, car on estime que les incidents de cybersécurité coûteront 7,6 milliards d'euros par an à l'économie mondiale en 2023, selon Cybersecurity Ventures. L'investissement répond directement à l'ODD n°9 de l'ONU en soutenant une infrastructure résiliente, et à l'ODD n°16 en soutenant des institutions efficaces, responsables et transparentes et l'accès public à l'information.

Fondée au Danemark et présente sur 11 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie, Logpoint est le seul grand fournisseur européen de technologies fondamentales de sécurité SIEM, UEBA, SOAR et SAP converties en une plateforme complète. Logpoint sécurise la transformation numérique et aide les organisations de toutes tailles à lutter contre les menaces de cybersécurité, à exploiter des infrastructures informatiques fiables et à fournir le moteur numérique essentiel aux entreprises pour se conformer aux réglementations importantes telles que GDPR et NIS2.

Le Summa Equity Fund III, doté de 2,3 milliards d'euros, se concentre sur des investissements thématiques dans l'efficacité des ressources, l'évolution démographique et la transformation axée sur la technologie. Le fonds est soutenu par près de 70 investisseurs institutionnels divers.

Christian Melby, partenaire et directeur de Summa Equity, a déclaré :

"En prenant une participation majoritaire dans Logpoint, nous investissons dans la sécurisation de la transformation technologique mondiale, qui est essentielle pour atteindre la plupart de nos objectifs de développement durable. C'est un investissement dans la résilience de la cybersécurité européenne, qui garantit que la technologie permettant de sécuriser les infrastructures numériques prospère en Europe. Logpoint servira de plateforme pour la création d'une puissance européenne en matière de cybersécurité, en remplacement des fournisseurs américains dominants."

Logpoint collecte les informations de sécurité de l'ensemble de l'infrastructure numérique. Les informations sont analysées en temps réel en employant des technologies d'analyse de big data, d'apprentissage automatique avancé et d'automatisation. La plateforme, disponible en tant que solution SaaS et On-Premise, offre une vue d'ensemble de la situation, identifie les menaces de cybersécurité et fournit aux équipes de cybersécurité les outils nécessaires pour réagir immédiatement.

Jesper Zerlang, PDG de Logpoint, a déclaré :

"Nous sommes à un point de basculement historique où la transformation numérique est la clé de notre avenir collectif et de notre prospérité. Cette transformation fondamentale est menacée par des adversaires de plus en plus agressifs, le crime organisé et les acteurs parrainés par l'État. La guerre en Ukraine, la crise énergétique et la pandémie de Covid nous ont fait prendre conscience de nos vulnérabilités, et les cybertechnologies avancées sont un élément essentiel pour sécuriser la transformation. En partenariat avec Summa, nous allons créer la plus forte société européenne de cybersécurité avec une portée mondiale, en mettant cette technologie à la disposition des organisations de toutes tailles."

Après l'investissement de Summa, Yttrium (anciennement Digital+ Partners) restera un actionnaire minoritaire important de Logpoint.

L'investissement de Summa dans Logpoint est soumis à l'approbation réglementaire finale, attendue au deuxième trimestre 2023.

À propos de Logpoint

Logpoint est le créateur d'une plateforme opérationnelle de cybersécurité fiable et innovante - permettant aux organisations du monde entier de prospérer dans un monde de menaces en constante évolution. En combinant une technologie sophistiquée et une compréhension profonde des défis des clients, Logpoint renforce les capacités des équipes de sécurité tout en les aidant à combattre les menaces actuelles et futures. Logpoint propose des technologies de sécurité SIEM, UEBA, SOAR et SAP convergées en une plateforme complète qui détecte efficacement les menaces, minimise les faux positifs, hiérarchise les risques de manière autonome, répond aux incidents, et bien plus encore. Basée à Copenhague, au Danemark, et disposant de bureaux dans le monde entier, Logpoint est une entreprise multinationale, multiculturelle et inclusive. Pour plus d'informations, visitez le site www.logpoint.com.

À propos de Summa Equity

Summa investit dans des entreprises qui relèvent des défis mondiaux et créent des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) positifs pour la société. L'objectif de Summa est de créer une situation gagnant-gagnant pour les investisseurs, les entreprises du portefeuille et la société en alignant sa vision et ses résultats sur les ODD de l'ONU, en assurant un impact positif net sur les défis ESG et en offrant un potentiel de surperformance durable à long terme. Les investissements sont axés sur les industries et les entreprises qui bénéficient des tendances lourdes au sein de trois thèmes de durabilité : l'efficacité des ressources, l'évolution démographique et la transformation basée sur la technologie. Sur ces thèmes, les entreprises du portefeuille de Summa soutiennent un monde en transition et montrent que les entreprises peuvent faire partie de la solution. Summa Equity gère environ 4 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'informations : www.summaequity.com/

À propos d'Yttrium

Basée à Francfort, Munich et Londres, Yttrium (anciennement Digital+ Partners) est un investisseur en capital de croissance technologique de premier plan axé sur les entreprises technologiques du DACH et d'Europe, avec plus de 800 millions de dollars d'actifs sous gestion. Yttrium vise à aider les entrepreneurs ambitieux à devenir des leaders technologiques mondiaux, en leur fournissant des conseils stratégiques et un soutien financier à long terme pour les aider à définir et à exécuter leurs plans de croissance. Yttrium se concentre exclusivement sur les entreprises technologiques B2B et s'appuie sur un réseau d'entreprises étendu pour aider les entreprises de son portefeuille à accéder à de nouveaux marchés et à établir de nouveaux partenariats. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.yttrium.com

