Årsrapport 2022 for Aalborg Boldspilklub A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/02

Aalborg, 2. marts 2023





Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2022.



Resultatet i 2022

AaB har i 2022 realiseret et underskud før skat på 15,8 mio. kr. mod et underskud før skat på 15,3 mio. kr. i 2021.

Der er i regnskabsåret realiseret en tilfredsstillende udvikling i indtægterne med en stigning på i alt 13,7 mio.kr. til 85,2 mio. kr.

Omkostningerne inklusive lønninger er steget med 18,8 mio. kr. til 111,3 mio. kr. Den utilfredsstillende udvikling i omkostningerne har medført, at ledelsen ultimo 2022 har iværksat besparelser, som forventes at få fuld effekt i løbet af 2023.

Resultatet af transferaktiviteterne udgør et overskud på 17,0 mio. kr. i 2022 mod et overskud på 9,5 mio. kr. i 2021. Transferindtægterne er primært realiseret i form af spillersalg, hvor Mathias Ross i september 2022 skiftede til tyrkiske Galatasaray SK. Herudover skiftede Andreas Hansen i juni 2022 til FC Nordsjælland.

TV-indtægterne er faldet med 1,3 mio. kr. fra 24,4 mio. kr. 2021 til 23,1 mio. kr. i 2022. Faldet skyldes hovedsageligt den lavere placering i 3F Superligaen i efteråret 2022.

På samarbejds- og sponsoraftaler ses der en stigning, hvilket skyldes, at der efter Covid-19 har været en stor opbakning fra partnere og sponsorer, der har øget indtægterne i 2022 til 36,2 mio. kr.

Match-day indtægterne er steget fra 11,3 mio. kr. i 2021 til 19,1 mio. kr. i 2022. Efter at Covid-19 restriktionerne blev ophævet, er tilskuertallet steget og dette resulterer i større matchday indtægter.

De eksterne omkostninger er steget med 10,6 mio. kr. fra 32,0 mio. kr. i 2021 til 42,6 mio. kr. i 2022. Stigningen i eksterne omkostninger kan bl.a. henføres til den større aktivitet omkring sponsoraktivering samt udgifter til kampafviklingen.

På personaleomkostningerne ses der ligeledes en stigning på 8,3 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen i personaleomkostninger kan bl.a. henføres til engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser i staben og i administrationen. Derudover er der også sket en stigning i omkostningen til spillertruppen.



Balancen pr. 31. december 2022

Balancesummen udgør 133,9 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket er et fald på 5,0 mio. kr. i forhold til 31. december 2021.

Immaterielle aktiver, som omfatter kontraktrettigheder, udgør 27,0 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket er en stigning på 5,0 mio. kr. fra 31. december 2021.

Materielle anlægsaktiver udgør 42,5 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 38,6 mio. kr. pr. 31. december 2021. Her er den største investering foretaget i nye LED-bander på Aalborg Portland Park.

Andre tilgodehavender er steget med 18,9 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. i 2021 til 28,0 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes primært øgede tilgodehavender vedrørende transferindtægter og tilgodehavende provenu fra udstedte ansvarlige konvertible lån.

De kortfristede aktiver udgør 63,6 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. Likvide beholdninger og værdien af obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 29 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 62 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Egenkapitalen udgør 61,8 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. Soliditetsgraden udgør 46,1 procent pr. 31. december 2022 mod 55,8 procent pr. 31. december 2021.



Forventinger til 2023 inklusive strategiarbejde

AaB har i transfervinduet 2022/2023 investeret i forstærkning af Superligaholdet for at opnå overlevelse i 3F Superligaen i indeværende sæson.

AaB forventer et resultat for 2023 i niveauet minus 10 mio. kr. til minus 20 mio. kr. Heri er indregnet en forventet status som 3F Superligaklub og transferindtægter.



For at få optimal udnyttelse af den kommercielle vækst er det nødvendigt at få succes på fodboldbanen, hvorfor den igangværende proces med udarbejdelse af ny strategi fortsætter.



