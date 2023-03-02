全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Fate Therapeutics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 – FATE

紐約, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒: 在 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 1 月 5 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE) 證券之人士注意。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 22 日前向法院提出申請。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Fate 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Fate 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11392 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 22 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 與 Janssen Biotech, Inc.，Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson 的公司之一，就基於細胞的癌症免疫療法達成的全球性合作和股權協議（「Janssen 合作協議」）不如 Fate 向投資者所展示的那樣可持續；(2) 因此，與 Janssen 合作協議相關的部分臨床項目、里程碑式付款和特許使用金不可作為未來的盈收來源；(3) 因此，Fate 誇大了 Janssen 合作協議對其長期臨床項目和商業盈利的影響；(4) 因此，在所有相關期間，該公司的公開陳述均存在重大虛假和誤導性。控方稱，當得知真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Fate 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11392 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

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