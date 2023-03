Aduro Clean Technologies et CHILL collaborent pour faire avancer les recherches sur le recyclage chimique au Brightlands Chemelot Campus

French German

SARNIA, Ontario, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les plastiques et à transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de la nouvelle ère et en carburants à valeur plus élevée, a annoncé son partenariat avec Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) pour l'exécution d'un programme d'expérimentation au Brightlands Chemelot Campus à Geleen, aux Pays-Bas, dans le but d'optimiser sa plateforme de recyclage chimique nouvelle génération et d'accélérer l'avancement de la Société vers la commercialisation.



Aduro fournit un soutien financier à CHILL par le biais d'un Platinum Partnership et, en retour, bénéficie de l'accès à des chercheurs talentueux, de l'équipement spécialisé pour le test et l'analyse de données, ainsi que des services supplémentaires, notamment l'accès aux campagnes de relations publiques et événements partenaires CHILL.

« L'engagement d'Aduro vis-à-vis du recyclage chimique et son expertise en chimie durable s'alignent sur notre mission consistant à favoriser l'innovation et la croissance au Brightlands Chemelot Campus. Nous sommes ravis de l'accueillir en tant que Platinum Partner », a déclaré Jorgo Merchiers, développeur commercial du labo de matériaux chez CHILL.

Dans le cadre de son programme Community for Development, CHILL exécutera des expériences concentrées sur le processus Hydrochemolytic™ pour le surcyclage du plastique (Hydrochemolytic for plastics upcycling, HPU). Cet engagement fournit à Aduro l'opportunité de travailler sur plusieurs projets d'ampleur bien définie qui accélèrent la montée en puissance de la technologie Hydrochemolytic™ de la Société. Ces projets complètent les activités de développement et de recherche actuellement menées par Aduro, notamment la mise en service et l'exploitation du réacteur à plastique en flux continu Hydrochemolytic™ d'échelle pilote (« R2 Plastic ») et le travail réalisé à l'université Western sur différents contaminants dans les matières premières plastiques. Tous les actifs intellectuels générés par les projets menés chez CHILL appartiendront à Aduro Energy Inc., la filiale entièrement détenue de la Société.

« Ce partenariat avec CHILL offre à Aduro une opportunité exceptionnelle de travailler aux côtés d'experts dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux. En tirant parti des vastes ressources de CHIL, Aduro peut accélérer son développement de solutions révolutionnaires dans le domaine du recyclage chimique qui joueront un rôle crucial dans la construction d'un avenir durable pour tous », a commenté Gene Cammack, directeur de l'exploitation d'Aduro.

« Aduro a fait un grand pas en avant dans sa collaboration avec le Brightlands Chemelot Campus. Alors que nous continuons à progresser vers la commercialisation, le soutien de la communauté de Brightlands est vital pour développer et établir notre marque comme un acteur proéminent dans le secteur du recyclage chimique, en Europe et dans le monde entier. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des équipes de Brightlands et CHILL afin de réaliser notre vision consistant à accomplir la circularité du plastique pour soutenir la transition vers un avenir plus faible en carbone », a indiqué Ofer Vicus, PDG d'Aduro.

À propos de Chemelot Innovation and Learning Labs BV

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) BV est une société privée à responsabilité limitée basée sur le Brightlands Chemelot Campus à Geleen, aux Pays-Bas. CHILL a été créée en collaboration entre les pères fondateurs de SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, l'Arcus College, l'université Zuyd des sciences appliquées et l'université de Maastricht. CHILL propose un environnement d'apprentissage, de travail et de recherche innovant où les sociétés et les instituts de recherche peuvent travailler ensemble au développement de nouveaux produits et connaissances. CHILL assure que suffisamment de professionnels hautement qualifiés pénètrent le secteur et contribuent à mettre en valeur l'importance de la chimie moderne et son rôle dans une société durable.

À propos du Brightlands Chemelot Campus

Le Brightlands Chemelot Campus est le haut lieu d'Europe pour les entreprises ainsi que les instituts de recherche et de connaissances œuvrant dans le domaine de la chimie et des matériaux. Il est situé à Geleen, aux Pays-Bas, avec la Belgique, l'Allemagne, la France et le Luxembourg à deux pas. Outre des capacités de recherche et développement à la pointe de la technologie dans le domaine des matériaux haute performance, des processus durables et des solutions biomédicales, le portefeuille de Brightlands comprend aussi un soutien ciblé pour les start-ups spécialisées dans leur secteur. Le campus de R&D est qualifié de numéro un d'Europe pour les innovations durables.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas. Il s’agit d’une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

