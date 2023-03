Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

English Danish

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af ledende medarbejderes transaktioner:



Bestyrelsen har tidligere tildelt aktieoptioner og performance-aktier i ALK-Abelló A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2020 af 19. marts 2020. Retten til aktieoptioner og performance-aktier kunne opnås i marts 2023, under forudsætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansættelsesforholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller ophævet.

De endelige beregninger er nu foretaget, og den endelige tildeling af aktieoptioner og levering af performance-aktier har fundet sted som anført i den vedhæftede pdf-fil.

