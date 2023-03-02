知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Bioventus Inc. 投資者在 BVS 證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 13 日前尋求法律意見

紐約, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒 (i) 根據和/或可追溯至因該公司 2021 年 2 月 11 日首次公開募股（簡稱「IPO」或「募股」）而發行之相關募股文件；和/或 (ii) 於 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 11 月 21 日期間（包括起止兩日，以下稱爲「集體訴訟期」）購買 Bioventus Inc. (NASDAQ: BVS) 股票之人士注意 2023 年 3 月 13 日這一重要的首席原告截止日期。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Bioventus 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不對證券集體訴訟提起訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，有關募股文件和被告在整個集體訴訟期間的陳述均嚴重失實和/或具有很大的誤導性和/或未能披露：(1) Bioventus 遭遇重大流動性問題；(2) 公司的回贈做法不可持續； (3) 因此，被告誇大了公司的業務和財務前景；(4) 在及時確認季度回贈方面，Bioventus 對財務報告的披露控制和程式以及內部控制存在缺陷； (5) 上述所有情況增加了公司被迫承認重大非現金減值、無法及時提交一份或多份財務報告、必須修改一份或多份財務報表以及無法履行其到期的財務義務的風險； 以及 (6) 因此，募股文件均嚴重失實和/或具有誤導性，並且未能說明其中需要說明的資訊。訴訟稱，當市場瞭解真相之後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或是撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

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