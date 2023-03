English Finnish

Boreo Oyj, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2022

3.3.2023 kello 9:00

Vakaa tulos ja vahva rahavirta

Loka-joulukuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto kasvoi 15 % 45,0 milj. euroon (2021: 39,2).

Operatiivinen liikevoitto nousi 15 % 2,2 milj. euroon (4,9 % liikevaihdosta) (2021: 1,9). Operatiivista liikevoittoa heikensi Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnoista irtautumisen johdosta tehty 0,3 milj. euron alaskirjaus. Operatiivinen liikevoitto ilman alaskirjausta oli 2,5 milj. euroa (5,6 % liikevaihdosta).

Liikevoitto nousi selvästi ja oli 1,7 milj. euroa (2021: 1,0).

Vapaa rahavirta (ennen yrityshankintoja) vahvistui selvästi ja oli 3,2 milj. euroa (2021: 0,2 sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot). Liiketoiminnan nettorahavirta nousi 3,7 milj. euroon (2021: 0,6 sisältäen vuonna 2022 lopetetut toiminnot). Rahavirtaa vahvisti käyttöpääoman vapautuminen vaihto-omaisuudesta 1,0 milj. eurolla.

Jatkuvien toimintojen tulos oli 0,9 milj. euroa (2021: 0,6 milj. euroa).

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (2021: 0,45).

Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (2021: 0,14).

Boreo tiedotti joulukuussa vahvistavansa Tekninen kauppa -liiketoimintaansa ostamalla J-Matic Oy:n ja J-Matic Rent Oy:n sekä Filterit Oy:n.

Boreo tiedotti joulukuussa Muissa toiminnoissa raportoitavan tytäryhtiö ESKP:n vahvistavan asemaansa erikoistuneiden kuljetuspalveluiden tarjoajana ostamalla Basti Oy:n liiketoiminnan.

Tammikuussa 2023 Boreo tiedotti sopineensa SANY Europe GmbH kanssa Suomen ja Ruotsin maanrakennuskoneiden jakelusopimusten päättämisestä seurauksena SANY:n suunnitelmista uudelleenorganisoida Pohjoismaiden toiminnot ja Boreon syyskuussa 2022 julkaistusta strategiapäivityksestä sekä asetetuista uusista strategisista taloudellisista tavoitteista.

Tammi-joulukuu 2022 (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto kasvoi 31 % 160,4 milj. euroon (2021: 122,0).

Operatiivinen liikevoitto nousi 21 % 8,7 milj. euroon (5,4 %) (2021: 7,2). Operatiivista liikevoittoa heikensi Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnoista irtautumisen johdosta tehty 0,3 milj. euron alaskirjaus. Operatiivinen liikevoitto ilman alaskirjausta oli 9,0 milj. euroa (5,6 %).

Liikevoitto oli 6,5 milj. euroa (2021: 5,8). Vertailukauden liikevoittoon vaikutti merkittävästi 0,8 milj. euron kertaluontoinen Espoon pääkonttorin myyntivoitto.

Vapaa rahavirta (ennen yrityshankintoja, sisältäen lopetetut toiminnot) vahvistui ja oli 2,2 milj. euroa (2021: 1,1). Liiketoiminnan nettorahavirta nousi 4,1 milj. euroon (2021: 2,0)

Jatkuvien toimintojen tulos oli 4,4 milj. euroa (2021: 3,9 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen tulos oli -4,7 milj. euroa (2021: 1,6 milj. euroa). Tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän toimintoihin toisella vuosineljänneksellä tehty noin 5,9 milj. euron alaskirjaus.

Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,82 euroa (2021: 1,86).

Osakekohtainen tulos oli 1,12 euroa (2021: 1,40).

Hallituksen ehdotus osingonjaosta

Emoyhtiö Boreo Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 13,9 milj. euroa, josta tilikauden tulos on 4,6 milj. euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa/osake varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, ja lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan toisen yhteensä enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhemmin 2023 aikana.

Venäjän liiketoimintojen luokittelu lopetettuina toimintoina

Boreo tiedotti 9.8.2022 myyneensä 90 % omistusosuutensa elektroniikan komponenttien jakeluliiketoiminnoistaan Venäjällä (YE Venäjä). Jollei toisin mainittu, kaikki luvut tässä tilinpäätöstiedotteessa koskevat jatkuvia toimintoja. Tuloslaskelman osalta vertailukaudet on oikaistu jatkuville toiminnoille, kun taas rahavirtalaskelman tietoja ei ole oikaistu ja ne sisältävät lopetetut toiminnot. 31.12.2022 tase ei enää sisällä lopetettuja toimintoja. Lopetetut toiminnot sisältävät myös Venäjän liiketoimintojen Turkissa sijaitsevan tytäryhtiön.

Taloudellinen ohjeistus ja liiketoimintamalli

Boreo julkisti 27.9.2022 päivitetyn strategiansa ja strategiset taloudelliset tavoitteensa ja esitteli ne samana päivänä pidetyssä pääomamarkkinapäivässään. Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreo keskittyy arvonluontiin pitkällä aikavälillä, ja sen tavoitteena on olla paras koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. Strategian pääpainopistealueet ovat: Yritysostot, Kehittäminen ja Ihmiset & Kulttuuri.

Boreo keskittyy tuloskasvuun ja pääoman tuottoon. Yhtiön pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:

Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen tuloksen kasvu

Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökateeseen välillä 2-3 (sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkellä)

Boreon osingonjakopolitiikkana on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Edellä mainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat edelleen yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Boreo on muuttanut Q1 2022 osavuosikatsauksesta alkaen operatiivisen liikevoiton laskentaperiaatetta niin, ettei operatiivisessa liikevoitossa enää huomioida hankintamenojen kohdistamisesta syntyvää vaikutusta. Hankintamenojen kohdistamisen vaikutukset syntyvät, kun IFRS-standardeihin perustuvia hankintahetken käyvän arvon kohdistuksia poistetaan näiden vaikutusaikana. Yhtiö on katsonut, että operatiivinen liikevoitto ennen hankintamenojen kohdistuksia kuvaa paremmin operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Muutoksella on vaikutus operatiiviseen liikevoittoon sekä operatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen. Vertailukauden luvut on muutettu vastaamaan samaa periaatetta, jotta vertailukelpoisuus säilyy. Muilta osin tämän katsauksen laadintaperiaatteissa ei ole vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia ja sen perustana olevat tilinpäätöksen luvut on tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.

Avainluvut, jatkuvat toiminnot milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021 Muutos Liikevaihto 45,0 39,2 15 % 160,4 122,0 31 % Operatiivinen liikevoitto 2,2 1,9 15 % 8,7 7,2 21 % suhteessa liikevaihtoon, % 4,9 % 5,0 % - 5,4 % 5,9 % - Liikevoitto 1,7 1,0 68 % 6,5 5,8 12 % Tulos ennen veroja 1,1 0,7 61 % 5,5 4,6 19 % Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 0,9 0,6 47 % 4,4 3,9 14 % Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,5 0,5 -2 % -4,7 1,6 - Vapaa rahavirta*** 3,2 0,2 1490 % 2,2 1,1 102 % Omavaraisuusaste, % 35,4% 23,8% - 35,4% 23,8% - Nettovelka 30,9 41,0 -25 % 30,9 41,0 -25 % Nettovelan suhde edeltävän 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen* 2,2 3,8 - 2,2 3,8 - Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE %), R12 10,4% 13,4% - 10,4 % 13,4 % - ROE %, R12 12,1% 28,6% - 12,1 % 28,6 % - Henkilöstö kauden lopussa 327 271 21 % 327 271 21 % Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,45 -29 % 1,82 1,86 -2 % Osakekohtainen tulos, euroa** 0,16 0,14 14 % 1,12 1,40 -20 % Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot 0,18 0,26 -31 % -1,56 0,59 - Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 1,21 0,08 1414 % 0,82 0,42 98 %

*Laskettu rahoittajien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tunnusluvun laskentakaava on esitetty myöhemmin tässä raportissa. Tunnusluku vertailukaudelta oikaistu.

**Q1 2022 alkaen osakekohtaisten tulosten laskennassa huomioitu omaan pääomaan kirjattavan hybrdilainan koron vaikutus verovaikutuksella oikaistuna. Q4:llä tämä nettovaikutus oli 0,13 euroa/osake ja Q1-Q4:llä 0,44 euroa/osake.

*** Rahavirta sisältää lopetetut toiminnot.

Q4/2022 - Toimitusjohtaja Kari Nerg:

Yhtiön edellytykset tuottaa korkeaa pääoman tuottoa paranivat merkittävästi

Boreon vuosi 2022 jää historiankirjoihin vuotena, jolloin yhtiö otti merkittäviä askeleita sen toimintamallin kehittämisessä ja pitkän aikavälin arvonluontipelikirjan kurinalaisessa toteuttamisessa. Maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä 2022 tapahtuneet muutokset johtivat yhtiön vetäytymiseen Venäjän markkinoilta.

Päivitimme syyskuussa 2022 strategiamme ja strategiset taloudelliset tavoitteemme keskittymään vahvemmin omistaja-arvonluonnin keskeisimpiin tekijöihin, tuloskasvuun ja pääoman tuottoon. Strategiapäivitys perustui vuosien 2020-2022 aikana saamiimme kokemuksiin sarjayhdistelijänä toimimisesta, mikä loi vahvan perustan tulevaisuuden arvonluontityöllemme.

Otimme vuoden aikana merkittäviä askeleita strategiamme pääpainopistealueilla, joiden myötä edellytyksemme tuottaa houkuttelevaa pääoman tuottoa paranivat merkittävästi:

Yritysostot: Hankimme 9 yhtiötä, joiden käyttökate oli keskimäärin noin 15 % ja jotka tuottavat vahvaa kassavirtaa. Yhtiöt ostettiin kohtuullisilla arvostustasoilla ja odotamme saavuttavamme houkuttelevaa pääoman tuottoa yritysostoihin allokoidulle pääomalle

Kehittäminen: Otimme merkittäviä askeleita hajautetun toimintamallimme kehittämisessä ja lanseerasimme sekä konsernin että yhtiöidemme toimintaa ohjavaan Boreo-kellon ja Game Plan -konseptin. Lisäksi opimme toimimaan entistä paremmin organisaatiossa, jonka tavoitteena on korostaa johtamisessa vastuunkantoa ja välittämistä sekä yrittäjämäistä toimintaa

Ihmiset & Kulttuuri: Kesällä toteutettu henkilöstöanti, jossa yhtiön henkilöstö sijoitti yhteensä 1,5 milj. euroa yhtiön osakkeisiin ja keväällä lanseerattu Boreo Akatemia olivat Ihmiset & Kulttuuri -strategiamme merkittävimmät saavutukset vuonna 2022

Vakaa taloudellinen kehitys jatkui vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla

Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin tulos oli vakaa operatiivisen liikevoiton kasvaessa 25 % 2,5 milj. euroon (5,6 % liikevaihdosta) ilman SANY-liiketoimintoihin liittyvää 0,3 milj. euron suuruista alaskirjausta. Kvartaalin aikana aloimme nähdä konkreettisia tuloksia pääoman tuottoon keskittymisestä. Käyttöpääomien vapautumisen tukemana liiketoiminnan rahavirta ennen veroja ja rahoituskustannuksia, vähennettynä investoinneilla vahvistui, ja oli 3,8 milj. euroa. Vahva rahavirta tuki konsernin rahoitusaseman kehitystä ja nettovelka suhteessa 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen laski tasolle 2,2 (vrt. 2,5 Q3/22 ja strateginen tavoite 2-3).

Konsernitason pääoman tuoton indikaattorit olivat odotetun vaatimattomalla tasolla ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,4 % ja oman pääoman tuotto (ROE) 12,1 %. Helmikuussa 2022 nostettu 20 milj. euron suuruinen hybridilaina vaikutti kasvattavasti viimeisen 12 kuukauden sijoitettuun pääomaan ja vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla nähty käyttöpääomien vapautuminen vaikuttaa tunnuslukuihin viiveellä seuraavien kvartaalien aikana.

Vuonna 2022 saavutimme 160,4 milj. euron liikevaihdon (+31 %), 8,7 milj. euron operatiivisen liikevoiton (+21 %) ja 5,7 milj. euron liiketoiminnan rahavirran ennen veroja ja rahoituskustannuksia, vähennettynä investoinneilla (ilman lopetettujen toimintojen vaikutusta). Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 1,82 euroa. Pääoman tehokkuus ja konsernin suhteellinen kannattavuus olivat selkeästi tavoitetasoamme alhaisemmalla tasolla ja jatkamme työtä konsernin ohjaamiseksi kohti sen pitkän aikavälin tavoitteita.

Elektroniikka ja Tekninen kauppa ajoivat kannattavuutta, Raskaan kaluston haasteet jatkuivat

Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin tulosta tukivat Elektroniikka- ja Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueiden vahva kehitys. Molemmissa liiketoiminta-alueissa yhtiöidemme tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui hyvänä ja tilauskirjat vakaina huolimatta yleisen taloustilanteen epävarmuudesta.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueellemme viimeinen kvartaali ja koko vuosi 2022 olivat haastavat johtuen jatkuneista toimitusketjun häiriöistä sekä epäonnistuneesta SANY-liiketoimintojen ylösajosta Suomessa ja Ruotsissa. Päätös luopua SANY-kaivinkoneliiketoiminnoista on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa ja odotamme kykenevämme saavuttamaan vapautettaville pääomille houkuttelevamman tuoton muissa liiketoiminnoissa. Odotamme päätöksen lisäksi mahdollistavan paremman keskittymisen ja panostukset muihin Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen liiketoimintoihin. Vahvat tilauskirjat Putzmeister-liiketoiminnoissa ja FNB:ssa antavat hyvän lähtökohdan tavoitteelle ohjata liiketoiminta-alue takaisin kohti sen historiallista kannattavuustasoa.

Toivotimme tervetulleeksi kolme uutta yhtiötä Boreo-perheeseen

Toteutimme vuoden viimeisellä kvartaalilla kolme yritysostoa ja toivotimme Filteritin, J-Maticin ja Bastin osaksi konsernia. Filterit ja J-Matic -yritysostot avaavat meille uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvuun ja laajentavat mahdollisuuksiamme pääomien allokointiin. Yhtiöt toimivat toimialoilla, jotka näemme kiinnostavina Boreolle tulevaisuudessa. Näiden liiketoimintojen taloudellisten profiilien, loppuasiakassegmenttien ja asemoitumisten kautta nämä hankinnat edesauttavat tavoitteessamme lisätä tasaisen ja ennustettavan kassavirran osuutta yhtiöissämme.

Jatkamme pitkän aikavälin arvoa luovan yhtiön rakentamista

Olen ylpeä useista vuoden 2022 aikana tekemistämme saavutuksista. Olen myös luottavainen kyvystämme jatkaa yhtiön transformoimista parantaaksemme entisestään operatiivista kannattavuutta ja pääoman tuottoa sekä vahvistuaksemme edelleen pitkän aikavälin arvonluojana. Vuonna 2023 tulemme jalkauttamaan tuloskasvu ja pääoman tuotto -mentaliteettia organisaatiossamme, lisäämään pääoman allokointimahdollisuuksia ja kehittämään Boreon tapaa toimia.

Boreo Oyj:n taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2023:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022: 3.3.2023 klo 09.00. Tilinpäätöstiedote on saatavilla yhtiön kotisivuilla julkistamisen jälkeen osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Webcast-lähetys, jossa yhtiön toimitusjohtaja Kari Nerg ja talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen esittelevät tilinpäätöstiedotetta, järjestetään samana päivänä klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen. Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua Boreon kotisivuilla osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://boreo.videosync.fi/2022-q4-results . Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on tilaisuuden jälkeen katsottavissa osoitteessa: www.boreo.com/investors .

Osavuosikatsaus 1-3/2023: 5.5.2023

Puolivuosikatsaus 1-6/2023: 10.8.2023

Osavuosikatsaus 1-9/2023: 2.11.2023

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1-31.12.2022 julkaistaan viikolla 10.

Vantaalla 3.3.2023

BOREO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

puh +358 44 341 8514

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh +358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160,4 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

