Selskabsmeddelelse

3. marts 2023

Meddelelse nr. 7



NKT tildelt rekordordrer til verdens første 525 kV XLPE HVDC kabelprojekter til havvind

NKT er blevet tildelt tre turnkey kabelprojekter til IJmuiden Ver og Nederwiek Offshore Wind Zones i Holland. Projekterne har en samlet ordreværdi på ca. EUR 2 mia. (ca. EUR 1,9 mia. i standard metalpriser), hvilket gør ordrerne til en ny rekord for NKT som den største kombination af ordrer, der nogensinde er modtaget.

Vindzonerne er placeret i den hollandske del af Nordsøen, hvor den hollandsk-tyske netoperatør TenneT er ved at forberede tilslutningen af flere havvindmølleparker. NKT skal designe, producere, installere og idriftsætte ca. 1.700 km 525 kV XLPE-højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi (HVDC), der dækker både on- og offshore kabler til projekterne Beta, Gamma og Nederwiek 2 med en samlet kapacitet på 6 GW.

NKTs administrerende direktør Alexander Kara siger:

- Jeg er meget tilfreds med ordren, som bekræfter vores stærke position på markedet for højspændingskabler og fortsætter vores langvarige samarbejde med TenneT. Jeg er begejstret for, at vores førende turnkey-ekspertise inden for 525 kV XLPE HVDC-teknologi resulterer i, at NKT er den første kabelproducent, der anvender denne teknologi til søkabler. Vi bifalder også, at TenneT øger sit fokus på bæredygtighedsfaktorer ved at indføre Environmental Cost Indicators i projekterne med det formål at reducere det samlede CO2-aftryk fra kablerne.

For at mindske CO2-udledningen planlægger NKT delvist at bruge genanvendt metal til de elektriske ledere og fremstille kablerne på højspændingsfabrikken i Karlskrona, Sverige, som anvender vedvarende elektricitet. Desuden planlægger NKT, at installationen af kablerne skal udføres af NKT Victoria, som er et af de mest avancerede og brændstofeffektive kabellægningsskibe.

De seks vindmølleparker i IJmuiden Ver og Nederwiek Offshore Wind Zones har en samlet kapacitet på 12 GW. Zonerne er vigtige for at understøtte den europæiske omstilling til vedvarende energi og spiller en vigtig rolle i realiseringen af ​​den hollandske ambition om at have installeret 21 GW havvind omkring 2030.

Tim Meyerjürgens, COO TenneT siger:

- Den seneste geopolitiske udvikling har igen understreget behovet for at investere i transmissionen af el for at sikre energisikkerhed ved at fremskynde omstillingen til grøn energi. Ved at realisere verdens første 525 kV XLPE HVDC offshore-kabelsystemer til at forbinde 2 GW-projekter, bekræfter vi i fællesskab vores førerposition inden for udviklingen af offshore-nettet og vores fælles ambition om at udvikle Nordsøen til Europas grønne kraftværk.

Produktionen af ​​strømkablerne til de tre projekter er planlagt til at starte mellem 2024-27 med forventet idriftsættelse i 2028-30.

Kontrakterne ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2023.

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

