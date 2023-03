Årsrapport 2022: Stærkere fundament for fremtiden

English Danish

Hovedpunkter

Realiseret i 2022

Høj aktivitet i årets sidste del sikrede omsætning og resultat over det forventede. Investering i vækst og udvikling med væsentlige strategiske opkøb.

Omsætningen steg med 35% til 32.637 mio. kr. (2021: 24.219 mio. kr.)

EBITDA var 2.282 mio. kr. – en stigning på 5% (2021: 2.181 mio. kr.)

Cash flow fra drift var 319 mio. kr. (2021: 517 mio. kr.)

Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill blev på 11,2% (2021: 13,9%)

Resultat pr. aktie var 40,59 kr. (2021: 42,02 kr.)

Udbyttet for regnskabsåret 2022 foreslås fastholdt på 15 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2023

God efterspørgsel i mange forretningssegmenter afbalancerer de markedsmæssige usikkerheder.

Øget produktionskapacitet og strategiske opkøb understøtter forventning om fremgang i omsætning og EBITDA.

Forventningen for 2023 er en konsolideret omsætning på 35,8-38,0 mia. kr. og et EBITDA i intervallet 2.400-2.650 mio. kr.



Kort om virksomhedernes forventninger til 2023

BioMar

BioMar fastholder ambitionen om fortsat vækst, selvom de aktuelle markedsforhold og volatile priser på råvarer og energi kan påvirke udviklingen på kortere sigt. BioMar forventer således fremgang i omsætning og resultat, samtidig med at den gode resultatandel fra joint ventures og associerede virksomheder forventes fastholdt.

GPV

GPV har en forsigtig vurdering af markedsvilkårene i 2023, men forventer alligevel god aktivitet, og med helårseffekten fra sammenlægningen med Enics forventes der væsentlig omsætnings- og resultatmæssig fremgang. Forventningen om fremgang understøttes også af de foretagne kapacitetsinvesteringer.

HydraSpecma

HydraSpecma forventer at fastholde et højt aktivitetsniveau inden for de fleste kunde¬segmen¬ter, hvortil kommer effekten fra overtagelsen af vindmølledivisionen fra Ymer Technology med virkning fra den 1. februar 2023, som vil bidrage til fremgang i omsætning og resultat.

Borg Automotive

Borg Automotive har afdæmpede forventninger til efterspørgselsudviklingen i 2023, men forventer alligevel at kunne opretholde samme aktivitetsniveau som i 2022. Omsætning og resultat forventes derved fastholdt på niveau med 2022.

Fibertex Personal Care

Fibertex Personal Care forventer hård konkurrence på det asiatiske marked og fortsat omkostningspres i Europa i 2023, og omsætningsforventningen afdæmpes derfor i forhold til 2022. Det realiserede resultat forventes væsentligt reduceret, men når man korrigerer for den positive effekt fra udviklingen i valutakurser og råvarepriser i 2022, bliver resultatforventningen for 2023 mere på niveau med året før.

Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens forventer i 2023 en positiv efterspørgselsudvikling og med indfasning af mere produktionskapacitet i årets løb forventes der fremgang i både omsætning og resultat. Målet for 2023 vil være at sikre en bæredygtig indtjening og udbygge volumen, så virksomheden er klar til ekspansion i henhold til planerne for de kommende år.

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”2022 var et helt specielt år med krig i Ukraine, betydelige forandringer i de globale værdikæder og voldsomme udsving på priserne på de fleste råvarer og andre inputomkostninger. Det har været et vanskeligt år at navigere i, usikkerheden har været stor, og der har været stillet meget store krav til omstillingsparathed i alle vores virksomheder.

Det har krævet en ekstraordinær og dedikeret indsats fra vores omkring 15.000 medarbejdere, og jeg er meget tilfreds med, hvordan vi konstant har formået at tilpasse os til de skiftende forhold. Der har været arbejdet i alle dele af organisationerne, og vi har set vigtigheden i at have gode og langvarige forhold med både kunder og leverandører.

Resultatet af det hårde arbejde har været enestående. Schouw & Co. konverterer råvarer i stor stil, og med markante prisstigninger er det ikke så overraskende, at omsætningen i 2022 blev den højeste nogen sinde. Men det var absolut ikke givet, at vi i 2022 også kunne levere den højeste indtjening fra driften i Schouw & Co.s historie. De samlede driftsomkostninger var 38% højere end i 2021, og at vi har formået at øge effektiviteten og hæve salgspriserne i næsten samme omfang, som omkostningerne er steget, viser noget om vores virksomheders styrke og robusthed.

På trods af en turbulent omverden har vi fortsat den gode udvikling inden for ESG-området. Jeg er særligt glad for, at den samlede arbejdsulykkesfrekvens er reduceret igen i år, og at vores investeringer i sikre arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø har effekt. Vi tager vores ansvar som arbejdsgiver i mere end 30 lande meget alvorligt. Vi er også godt på vej mod vores ambitiøse målsætninger om reduktion af CO2-udledning og har, endda med betydelig vækst i 2022, formået at reducere drivhusgasudledningen fra produktionen med 13%.

Vi har foretaget en række markante investeringer i 2022 og generelt brugt året til at skabe et stærkere fundament for fremtiden. Samlet set har virksomhederne organisk investeret 1,1 mia. kr. i kapacitet, effektivitet, innovation og bæredygtighed for at fremtidssikre den strategiske platform og indtjeningsevnen. Derudover har vi foretaget tre markante transformative transaktioner som led i den langsigtede strategiske udvikling. BioMar købte tidligt på året verdens førende producent af akustiske foderløsninger til rejeopdræt. Der er tale om en virksomhed, der via kunstig intelligens og dataanalyse bidrager til at optimere opdrætternes fodring. Det er et første skridt for BioMar uden for traditionel foderproduktion.

GPV har i vores ejertid gennemgået en meget betydelig transformation, og efter det seneste opkøb i 2022 er virksomheden nu den andenstørste EMS-virksomhed med europæisk hovedkontor. GPV’s omsætning er nu 10-doblet, i forhold til da vi købte virksomheden i 2016, og GPV har i dag et betydeligt globalt fodaftryk.

Sidst i 2022 kunne vi meddele, at HydraSpecma via et opkøb markant forøger aktiviteten til den globale vindmølleindustri. Fra at have været markedsledende inden for smørings- og filtreringssystemer til vindmøller vil vi fra 2023 også tilbyde store kølesystemer og derved være en tættere samarbejdspartner for de store vindmølleproducenter.”

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Schouw & Co. afholder videokonference (på engelsk) for analytikere, medier, m.fl.

FREDAG DEN 3. MARTS 2023 KL. 11:00.

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

