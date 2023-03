English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj:n vuoden 2022 raportointikokonaisuus on julkaistu

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.3.2023 klo 13.00





Verkkokauppa.com on julkaissut vuodelta 2022 raporttikokonaisuuden, johon kuuluu neljä erillistä julkaisua. Yhdessä julkaisut muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2022. Raportoinnin osat ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkitsemisraportin. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemisestä vuoden 2022 aikana.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-muotoinen raportti, jossa tilinpäätöksen päälaskelmat ovat merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Verkkokauppa.comin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa ja ladattavissa Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillisinä pdf-tiedostoina suomeksi ja englanniksi: https://investors.verkkokauppa.com/fi/annualreporting2022 .

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999





