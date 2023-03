Avia Solutions Group verlegt ihren Hauptsitz nach Irland

French German Indonesian Portuguese Spanish

VILNIUS, Litauen, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Avia Solutions Group, die führende Unternehmensgruppe in der Luftfahrt, hat ihren Hauptsitz nunmehr in Irland. Nach der Verlegung des Hauptsitzes nach Dublin, Irland, ist die Gruppe nun auch das zweitgrößte in Irland registrierte Luftfahrtunternehmen hinter dem Luftfahrtgiganten Ryanair.



„Die Verlegung des Hauptsitzes des Unternehmens nach Irland war für uns ein strategisch wichtiger Schritt im Hinblick auf unsere weiteren Entwicklungspläne“, erklärt Jonas Janukenas, CEO der Avia Solutions Group. „Irland ist als das Zentrum der Luftfahrt bekannt. Eine große Anzahl von Luftfahrtunternehmen ist hier ansässig. Durch die Nähe zur Luftfahrtgemeinschaft können wir die Entwicklungspläne der Gruppe schneller umsetzen und unsere Marktführerschaft behaupten.“

Janukenas zufolge sind die Finanzinstrumente des Unternehmens in der Vergangenheit von den weltweit größten institutionellen Anlegern aus den USA und Europa an der Dubliner Börse gekauft worden, daher war dies auch einer der Gründe für die Wahl Irlands.

Die Gruppe hat Niederlassungen auf der ganzen Welt: in Irland, Litauen, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika, Australien und im Asien-Pazifik-Raum.

Die Avia Solutions Group ist die weltweit führende und größte Dienstleistungsgruppe im Bereich Flugzeugleasing, Wartung und Versicherung mit einer Flotte von mehr als 165 Flugzeugen. Die Gruppe bietet auch verschiedene Luftfahrtdienstleistungen an, wie Flugzeugwartung, Piloten- und Crew-Training, Bodenabfertigung und andere. Die Avia Solutions Group beschäftigt mehr als 11.000 hochqualifizierte Luftfahrtprofis in verschiedenen Regionen der Welt.

Über die Avia Solutions Group



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aviasg.com