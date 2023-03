Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt.

(Selskabsmeddelelse 06/2023)



Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Afdelingernes/andelsklassernes risikoklasse er i prospektet opdateret i overensstemmelse med de nye Central Investorinformationsdokument, hvor risikoklassen er bestemt ud fra klassificeringsmetoden, som benyttes i EU. De fleste afdelinger/andelsklasser er blevet placeret i en lavere risikoklasse end tidligere. Det er ikke et udtryk for at afdelingen/andelsklassen har fået en lavere risiko, men alene at der benyttes en ny klassificeringsmetode.

Prospektets bilag 1 ”Disclosureforordningen Artikel 8” er opdateret, så det er i overensstemmelse med det nye format i detailreguleringen til disclosureforordningen.

Redaktionelle ændringer.

