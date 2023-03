Formand for AaB A/S trækker sig på grund af sygdom

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/04

Aalborg, 3. marts 2023





Bestyrelsesformand Torben Fristrup i Aalborg Boldspilklub A/S har dags dato valgt at trække sig fra bestyrelsen.



Torben Fristrup blev for tre måneder siden ramt af en blodprop, og følgerne af denne er stadig meget hæmmende i dagligdagen, hvorfor Torben Fristrup har ønsket at trække sig.



AaB vil gerne takke Torben Fristrup for indsatsen i klubben, hvor han har været en del af bestyrelsen i AaB A/S siden april 2017 og været formand siden siden april 2018.



Torben Fristrup er stadig en del af AaB’s lokale storinvestorkreds.



Næstformand Niels David Nielsen træder til som fungerende formand indtil den ordinære generalforsamling 19. april 2023, hvor bestyrelsen således skal konstituere sig med et udseende uden Torben Fristrup som en del af bestyrelsen.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Niels David Nielsen

Fungerende formand