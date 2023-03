Afvikling af andelsklasse i Værdipapirfonden Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 07/2023)



Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S har på mødet den 28. februar 2023 besluttet at afvikle følgende andelsklasse:

HøjrenteLande ESG Udb A i afdeling HøjrenteLande ESG Udb KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.

Andelsklassen er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at være den 31. marts 2023. Investorer, som ikke ønsker at få indløst deres andele i forbindelse med afviklingen, har mulighed for at sælge andelene inden denne dato.

Da afviklingen kræver Finanstilsynets godkendelse, vil afviklingen alene blive gennemført i henhold til ovenstående, såfremt Finanstilsynets godkendelse opnås.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00