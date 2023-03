English Dutch French

Solvay verkoopt zijn aandeel in RusVinyl

Brussel - 3 maart 2023 - 17u45 CET

Solvay heeft aangekondigd dat het een definitief akkoord heeft bereikt over de verkoop van zijn aandeel van 50% in de joint venture RusVinyl aan zijn partner Sibur. De verkoop zal een belangrijke mijlpaal zijn in de transformatie van Solvay's portefeuille en zal de laatste stap zijn in de strategie van de onderneming om haar cyclische wereldwijde polyvinylchloride-activiteiten (PVC) stop te zetten.

Het akkoord is gebaseerd op een aankoopprijs van ongeveer 430 miljoen euro voor het 50%-belang van Solvay. Een kapitaalverlies van ongeveer 175 miljoen euro zal bij de afronding worden geboekt, voornamelijk als gevolg van de kristallisatie van historische wisselkoersverschillen.

De afronding van de transactie wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023.