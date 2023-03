Xometry geht in der Türkei mit der Übernahme des führenden türkischen Marktplatzes für On-Demand-Fertigung Tridi auf den Markt

French German

Xometry übernimmt Tridi, die führende türkische Fertigungsplattform mit einem bewährten regionalen Fertigungsnetzwerk und Unternehmenskäufern aus verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Unterhaltungselektronik und mehr

Xometry startet lokalisierten Marktplatz in der Türkei unter xometry.com.tr

Die firmeneigene „Instant Quoting Engine“ von Xometry liefert sofortige Preise, genaue Lieferzeiten sowie sofortiges Feedback und ermöglicht so die Schaffung von belastbaren Lieferketten



MÜNCHEN, DEUTSCHLAND; ISTANBUL, TÜRKEI, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR), der globale Online-Marktplatz, der Einkäufer von Unternehmen mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen zusammenbringt, gab heute bekannt, dass er seine bedeutende Präsenz in der europäischen Region mit der Übernahme des in Istanbul ansässigen Unternehmens Tridi und der Einführung eines lokalisierten Marktplatzes für türkische Kunden, xometry.com.tr , weiter ausbaut. Mit der Übernahme von Tridi gewinnt Xometry einen bedeutenden Markt in einem strategischen Bereich der Region hinzu, der den Kundenbedarf in ganz Europa decken kann.

Die lokalisierten Marktplätze von Xometry werden von der firmeneigenen, KI-gesteuerten Instant Quoting Engine befeuert und ermöglichen es regionalen Kunden, Angebote einzuholen und Teile direkt in der Landeswährung zu kaufen.

Die Kunden von Tridi kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Kunststoffindustrie und viele mehr, darunter auch große internationale Unternehmensorganisationen. Tridi bietet über sein Netzwerk geprüfter regionaler Fertigungsbetriebe CNC-Bearbeitung, 3D-Druck, Blechbearbeitung, Spritzguss und Urethanguss an. Tridi wird seine Tätigkeit unter der Marke Xometry Turkey fortsetzen und eine Tochtergesellschaft von Xometry Europe sein.

„Unsere kontinuierliche Expansion in Europa spiegelt unser Engagement wider, der globale Marktplatz für den großen und wachsenden Industriemarkt zu werden“, so Randy Altschuler, CEO von Xometry. „Mit der Übernahme von Tridi bieten wir unseren Kunden in ganz Europa mehr Möglichkeiten, ihren Fertigungsbedarf zu decken. Unsere lokalisierten Marktplätze helfen Unternehmern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Konzernen, sich mit Herstellern zu vernetzen, um lokal belastbare Lieferketten zu schaffen, damit sie Waren schneller auf den Markt bringen und effizienter arbeiten können. Wir sind stolz auf unsere Erfolgsbilanz in Europa, wo wir jetzt 11 lokalisierte Marktplätze haben, und wir heißen Tridi in der Xometry-Familie willkommen.“

„Wir freuen uns über unsere Expansion in die Türkei, die für die Lieferketten des europäischen verarbeitenden Gewerbes von entscheidender Bedeutung ist und über einen starken Binnenmarkt für die Produktion verfügt“, so Dmitry Kafidov, Geschäftsführer von Xometry Europe.

„Wir freuen uns sehr, jetzt Teil von Xometry zu sein“, sagte Çınar Topaloğlu, Mitbegründer und CEO von Tridi. „Unsere Kunden und unsere Fertigungspartner können bereits von den hochmodernen Marktplatztechnologien und der globalen Fertigungsexpertise von Xometry profitieren, indem sie über xometry.com.tr Angebote abgeben und Teile beschaffen.“

Übernahme von Tridi in der Türkei durch Xometry

Mit der Übernahme von Tridi ermöglicht Xometry internationalen und lokalen Kunden in der Türkei die Nutzung seiner fortschrittlichen und leistungsstarken Marktplatztechnologien.

Tridi wurde 2014 gegründet und hat sich in der Türkei zu einem regionalen Marktführer im Bereich der On-Demand-Fertigung entwickelt.

Der Xometry-Marktplatz verfügt über die unternehmenseigene Instant Quoting Engine. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Xometry Instant Quoting Engine® analysiert Millionen von Datenpunkten in Echtzeit, um sofortige Preise, genaue Lieferzeiten und sofortiges Feedback zu liefern und so Unternehmern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Konzernen die Möglichkeit zu geben, lokal stabile Lieferketten aufzubauen.

Über Xometry

Xometry (XMTR) bringt die Branchen der Gegenwart und Zukunft nach vorne, indem wir Menschen mit großen Ideen mit den Herstellern in Kontakt bringen, die sie zum Leben erwecken können. Der digitale Marktplatz von Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Gleichzeitig erleichtert er es Ingenieuren und Einkäufern in kleinen und großen Unternehmen, globale Fertigungskapazitäten zu erschließen und lokal belastbare Lieferketten aufzubauen.

