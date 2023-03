Investeringsforeningen IA Invest – Forløb af ordinær generalforsamling 2023

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Investeringsforeningens årsrapport for 2022 blev forelagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte pr. andel på 9,40 kr. for afdeling IR Danske Aktier, 2,80 kr. for afdeling MW Compounders og 0,00 kr. for afdeling Peruma Invest Globale Aktier samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget. Forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmerne Claus Bennetsen, Randi Bach Poulsen, Martin Gottlob og Morten Schou, der alle var på valg, blev genvalgt til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør