6.3.2023



WithSecure Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä osakeanneista

WithSecure Oyj:n hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 antaman valtuutuksen perusteella maksuttomasta suunnatusta osakeannista yhtiölle itselleen. Annin tarkoitus on muun muassa mahdollistaa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksaminen. Hallitus voi päättää myös osakkeiden muusta käyttötarkoituksesta. Samalla hallitus on päättänyt maksuttomasta suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille osakepohjaisten kannustinjärjestelmien (Suoriteperusteinen Osakeohjelma 2020 ja Ehdollinen Osakepalkkiojärjestelmä 2020) mukaisten palkkioiden maksamiseksi.

Edellä mainituista kannustinjärjestelmistä ja niiden keskeisistä ehdoista on tiedotettu 29.9.2020 ja 20.2.2020. Lisätietoja yhtiön kannustinjärjestelmistä on saatavilla osoitteessa Hallinnointi | WithSecure™ .

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus on päättänyt osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 1 500 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeet on tarkoitus käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseen. Hallitus voi päättää myös osakkeiden muusta käyttötarkoituksesta.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.3.2023 ja haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 15.3.2023.

Yhtiölle itselleen suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin yhtiön osakemäärä on 176 098 739, joista yhtiön hallussa on 1 571 795 osaketta.

Maksuton suunnattu osakeanti yhtiön avainhenkilöille

Hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä (Suoriteperusteinen Osakeohjelma 2020, jonka ansaintajakso on ollut 2020–2022 sekä Ehdollinen Osakepalkkiojärjestelmä 2020, jonka sitouttamisjakso on ollut 2021–2022). Osakeannissa luovutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä 1 267 369 yhtiön hallussa olevaa osaketta edellä mainittujen kannustinjärjestelmien piiriin kuuluville 63 avainhenkilölle kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti.



Osakkeet luovutetaan kannustinjärjestelmiin kuuluville, osakkeisiin oikeutetuille avainhenkilöille, kun yhtiölle itselleen edellä kuvatussa maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Avainhenkilöille suunnattuun maksuttomaan osakeantiin perustuvan omien osakkeiden luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 304 426 osaketta.

