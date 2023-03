VALGO ouvre plus de 40 postes en France et à l’international

VALGO, groupe français engagé dans la revitalisation de friches et de sites industriels à l’échelle mondiale, présente sa campagne de recrutement pour soutenir sa nouvelle stratégie de croissance et répondre aux très nombreux projets de ses clients. En 2022, VALGO avait déjà recruté 140 collaborateurs et annoncé la nomination de nombreux talents à des postes stratégiques : Direction du développement, Direction RSE…

VALGO est une ETI internationale qui exerce dans les métiers de l’environnement depuis 2004 et dont le siège est en France. Avec ses 13 agences de proximité, sa mission est de soigner la terre, les nappes phréatiques et les bâtiments. Son ADN ? Revitaliser les friches et sites industriels pollués en préservant la biodiversité grâce à son modèle unique : la VALGOrisation. Créé par VALGO, ce modèle intègre tous les métiers de la chaine de valeur dans une solution clé en main permettant aux grands comptes et organismes publics ou privés de revaloriser leur passif environnemental.

La VALGOrisation crée des projets durables sur une base d’économie circulaire et d’innovations tout en assurant une logique économique maîtrisée. À ce jour, plus d’un millier de clients font confiance au groupe pour rendre leurs projets écoresponsables et économiquement durables. VALGO s’appuie aussi sur une ingénierie qui s'internationalise, avec la présence de filiales VALGO en Europe, au Canada et au Brésil. VALGO réalise un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros et réunit plus de 650 collaborateurs.

Fort de ces éléments, VALGO occupe une place à part sur le marché et propose à ses collaborateurs de participer à un projet d’entreprise passionnant et vertueux. Rejoindre le groupe est donc une véritable assurance de pouvoir évoluer à long terme dans une structure en croissance continue qui conjugue expertise, innovation, savoir-faire et capacité à intervenir sur des projets de revitalisation de friches et de sites industriels à l’échelle mondiale.

Quelques postes ouverts :

- Technicien de chantier

- Opérateur Désamiantage

- Ingénieur Travaux dépollution

- Ingénieur Recherche pour Chaire GaÏa à l’ INSA Rouen

- Animateur QSE Guadeloupe

- Assistanat appels d’offres internationaux

Différents stages sont aussi proposés. En 2022, 18 stages et contrats d’alternance avaient été signés.

Gregory Schrobitgen COO chez VALGO :

« VALGO souhaite recruter des talents qui partagent ses valeurs : la gestion durable et responsable des territoires et le respect de l’environnement. Notre mission de médecin de la terre se positionne comme un sujet stratégique à l’échelle mondiale et nous permet d’avoir un impact positif sur les actions que nous menons. La décontamination, la dépollution, la gestion des ressources et la régénération des sols nécessitent de mettre en place des actions industrielles de grande envergure. Nous sommes en capacité d’intervenir sur toute la chaine de valeur via nos différentes équipes qui bénéficient d’une réelle reconnaissance sur le marché. »