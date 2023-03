English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 6.3.2023 klo 13.00

Dovre perustajaosakkaana uusiutuvan energian projektikehitysyhtiö Renetec Oy:ssä, joka keskittyy ensivaiheessa aurinkoenergiaan

Dovre jatkaa uusiutuvaa energiaa painottavan strategiansa toteuttamista perustamalla projektikehitysyhtiö Renetec Oy:n yhdessä alan huippuosaajien Janne Mielckin ja Juhani Kanervan kanssa.

Yhtiö keskittyy ensivaiheessa hankkimaan uusille voimalaitoksille sopivia maa-alueita, hankekehittämään niitä, valvomaan rakennuttamisprojekteja sekä operoimaan ja hallinnoimaan valmiita teollisen mittakaavan maa-asenteisia aurinkovoimalaitoksia Euroopassa. Lisäksi Renetec tarjoaa neuvonantopalveluita, kuten esimerkiksi esiselvityksiä ja hallinnointipalveluita energiayhtiöille, teollisille toimijoille ja sijoittajille.

Projekteja tullaan kehittämään sekä omin voimin että yhteistyössä muiden projektikehitysyhtiöiden ja alan toimijoiden kanssa. Renetec näkee kumppanoitumisen keskeisenä menestystekijänä ja keinona vahvistaa kehitysprojektien resursseja, uskottavuutta ja osaamista.

”Dovrelle on tärkeää olla aktiivinen toimija uusiutuvan energian määrän kasvattamisessa, ja olemme todella iloisia voidessamme käynnistää tämän kiinnostavan liiketoiminnan vahvasti. Yhdistämällä alan osaajien ja Dovren ennestään vahvat energia-alan voimavarat saamme lentävän lähdön ja voimme toimia ammattitaitoisesti sekä riittävin resurssein yhtiön perustamisesta alkaen”, kertoo Ilari Koskelo, Dovre Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Renetec Oy:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja:



Renetec Oy

Ilari Koskelo

Toimitusjohtaja

+358 40 510 8408

www.renetec.com



Renetec Oy

Sanna Outa-Ollila

Hallituksen puheenjohtaja

+358 40 820 2414

www.renetec.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 760 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

Renetec Oy on itsenäinen uusiutuvan energian projektikehitysyhtiö, joka kehittää, rahoittaa, operoi ja hallinnoi aurinkovoimalaitoksia sekä tarjoaa näihin liittyvää konsultointia. Dovre Group Oyj on Renetec Oy:n suurin omistaja.