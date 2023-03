Mobilfunkverbindungen in Smart Cities generieren bis 2027 über 143 Petabytes an Daten, da 5G Echtzeit-Videos und andere datenintensive Anwendungsfälle ermöglicht

French German

LONDON, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein neuer Bericht von Kaleido Intelligence, einem führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für Konnektivität, hat ergeben, dass die Datennutzung in Smart Cities zwischen 2023 und 2027 um mehr als 140 % steigen wird.



Der neue Bericht, Cellular IoT Connectivity Series: Smart Cities Opportunities & Forecasts stellt fest, dass Smart Cities in letzter Zeit wieder auf die Tagesordnung der Regierungen gesetzt wurden, nachdem Nachhaltigkeit in der kommunalen Planung und im kommunalen Betrieb wichtiger geworden ist. Dies ist vor allem dort der Fall, wo die lokalen und nationalen Regierungen die Initiativen unterstützen, was Europa und Ostasien zu den größten Märkten für diese Technologien macht.

Kaleido geht davon aus, dass sich die Smart-City-Initiativen in Zukunft verstärken werden und dass die Zahl der IoT-Verbindungen über Mobilfunknetze zwischen 2022 und 2027 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 17,9 % auf über 122 Millionen ansteigen wird, wobei das Wachstum in den nächsten zwei Jahren besonders hoch sein wird.

Mobilfunk muss Teil einer umfassenderen Lösung sein

Die größte Anzahl an Verbindungen wird im Bereich der intelligenten Beleuchtung zu finden sein. Kaleido geht davon aus, dass über 161 Millionen Leuchten im Rahmen ihrer Implementierung mit einer Mobilfunkverbindung ausgestattet sein werden. Diese und viele andere werden jedoch oft von Gateways bedient, wobei eine einzige Mobilfunkverbindung Daten zu und von vielen Leuchten weiterleitet, die an den Endpunkten auf Nicht-Mobilfunk-Technologie basieren. Dies unterstreicht den Bedarf an interoperablen Datenprotokollen, um die Übertragung von Daten über verschiedene Technologien hinweg zu vereinfachen.

Kaleido rechnet mit einem relativ hohen Datenverkehr über diese Verbindungen, selbst wenn LPWAN eingesetzt wird, da eine Vielzahl von Endpunkten durch das Netzwerk geleitet wird. Dies erfordert effektives Edge Computing, um die Datenflut im Netzwerk zu begrenzen. Wir schätzen, dass dies in einigen Fällen den Datentransfer um über 80 % reduzieren wird. Daher muss der Schwerpunkt auf Edge Computing und andere dienstbasierte Einnahmen gelegt werden, anstatt nur die Konnektivität zu monetarisieren.

Intelligente Verkehrslösungen sind führend bei den Einnahmen

Der Bericht von Kaleido zeigt auch, dass intelligentes Verkehrsmanagement die meisten Einnahmen aus der Konnektivität bringen wird, vor allem dank der weit verbreiteten Videonutzung. Er geht davon aus, dass der Umsatz in diesem Bereich bis 2027 900 Millionen Dollar übersteigen wird, gegenüber 292 Millionen Dollar im Jahr 2022.

„Intelligentes Verkehrsmanagement stellt in vielerlei Hinsicht ein Bindeglied für Smart-City-Anwendungen dar“, so der Autor der Marktforschungsstudie, James Moar. „Verkehrslenkungsentscheidungen können auf der Grundlage von Daten zur Luftqualität und der Verfügbarkeit von mit Smart-Funktionen ausgestatteten Parkplätzen getroffen werden. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Datenschutzgesetze und andere einschlägige Gesetze eingehalten werden, was bedeutet, dass ein intelligentes Netz die Daten nur nach Bedarf weiterleiten darf.“

