La connectivité cellulaire des villes intelligentes générera plus de 143 pétaoctets de données en 2027 alors que la 5G permet la vidéo en temps réel et d'autres cas d'utilisation à forte intensité de données

LONDRES, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau rapport de Kaleido Intelligence, une société de conseil et d'intelligence du marché de la connectivité de premier plan, a révélé que l'utilisation des données des villes intelligentes augmentera de plus de 140 % entre 2023 et 2027.



Le nouveau rapport, Cellular IoT Connectivity Series : Smart Cities Opportunities & Forecasts (Série sur la connectivité IoT cellulaire : opportunités et prévisions pour les villes intelligentes), indique que les villes intelligentes ont récemment été remises à l'ordre du jour des gouvernements à la suite d'efforts accrus en faveur du développement durable dans la planification et les opérations municipales. C'est notamment le cas lorsque les gouvernements locaux et nationaux soutiennent les initiatives, faisant de l'Europe et de l'Asie de l'Est les plus grands marchés pour ces technologies.

Kaleido s'attend à ce que les initiatives de villes intelligentes s'intensifient à l'avenir, avec des connexions IoT cellulaires en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,9 % entre 2022 et 2027, pour atteindre plus de 122 millions, avec une croissance particulièrement élevée au cours des deux prochaines années.

Le cellulaire doit faire partie d'une solution plus large

C'est dans le domaine de l'éclairage intelligent que l'on trouvera le plus grand nombre de connexions, et Kaleido prévoit que plus de 161 millions de lampes seront reliées à une connexion cellulaire dans le cadre de leur déploiement. Toutefois, ce secteur et bien d'autres seront souvent desservis par des passerelles, une seule connexion cellulaire relayant les données vers et depuis de nombreux éclairages, qui s'appuieront sur une technologie non cellulaire aux points de terminaison. Cela souligne la nécessité de protocoles de données interopérables, afin de simplifier le transfert de données entre les technologies.

Kaleido s'attend à un trafic de données relativement élevé via ces connexions, même lorsque le LPWAN est déployé, en raison du nombre de points de terminaison relayés par le réseau. Cela nécessitera une informatique en périphérie de réseau efficace pour limiter le flux de données vers le réseau ; dans certains cas, nous estimons que cela réduira le transfert de données de plus de 80 %. Il faut donc mettre l'accent sur l'informatique en périphérie de réseau et d'autres revenus basés sur les services, plutôt que de se contenter de monétiser la connectivité.

Les déploiements du trafic intelligent sont en tête des recettes

Le rapport de Kaleido révèle également que la gestion intelligente du trafic génèrera le plus de revenus de connectivité, principalement grâce à la prévalence de l'utilisation de la vidéo. Il prévoit que les revenus de ce secteur dépasseront 900 millions de dollars d'ici 2027, contre 292 millions de dollars en 2022.

« La gestion intelligente du trafic représente à bien des égards un point de convergence pour les applications de la ville intelligente », a déclaré James Moar, auteur de la recherche. « Les décisions relatives à l'acheminement du trafic peuvent reposer sur des données relatives à la qualité de l'air et à la disponibilité de parkings intelligents. Cependant, il faut veiller à respecter la législation sur la confidentialité des données et les autres lois pertinentes, ce qui nécessitera un réseau intelligent pour diriger les données uniquement en fonction des besoins. »

