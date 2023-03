KONGSBERG tildeler Kitron kommunikasjonsordre

English Norwegian

(2023-03-06) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av over NOK 180 million fra Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG).



Ordren er for taktisk kommunikasjonsutstyr til forsvarsmarkedet utviklet og produsert av KONGSBERG.

– Elektronikk for avansert kommunikasjonsutstyr utgjør en sentral del av Kitrons virksomhet innen forsvarsmarkedet, og vi ser solid vekst for dette segmentet. Derfor er vi veldig glade for å motta denne ordren fra Kongsberg, sier Hans Petter Thomassen, administrerende direktør i Kitron Norge.

Leveransene vil starte i 2024 og fortsette inn i 2025. Produksjonen vil finne sted ved Kitrons anlegg i Arendal.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: 47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 2.800 ansatte, og driftsinntektene var rundt 6,5 milliarder kroner i 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12